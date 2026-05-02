خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة السادسة لمرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري
السبت، 02 مايو 2026 - 22:09
كتب : FilGoal
أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر الجولة السادسة من مجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري 2025-26.
وتضم الجولة 3 مواجهات تقام في نفس التوقيت يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو.
ويتنافس الزمالك وبيراميدز والأهلي على لقب الدوري قبل جولتين على نهاية المسابقة.
مباريات الجولة السادسة
سموحة × الزمالك – الثامنة مساءً على استاد برج العرب
الأهلي × إنبي – الثامنة مساءً على استاد القاهرة
سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس
حجز مباريات المرحلة النهائية - المجموعة ١ - الأسبوع السادس متاح الآن في #دوري_النيل 🏟️⚽
احجز واستلم تذكرتك وتذكرتي Fan ID دلوقتي من
15355📞 pic.twitter.com/DSkCIQSMsM— Tazkarti (@Tazkarti) May 2, 2026
جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 5
1 الزمالك: 50 نقطة من 24 مباراة
2 بيراميدز: 50 نقطة من 24 مباراة
3 الأهلي: 47 نقطة من 24 مباراة
وماذا عن المباريات المتبقية لكل فريق؟
1) الزمالك: سموحة – سيراميكا كليوباترا
2) بيراميدز: سيراميكا كليوباترا – سموحة
3) الأهلي: إنبي – المصري