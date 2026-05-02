خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة السادسة لمرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري

السبت، 02 مايو 2026 - 22:09

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك - الزمالك ضد الأهلي

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر الجولة السادسة من مجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري 2025-26.

وتضم الجولة 3 مواجهات تقام في نفس التوقيت يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو.

ويتنافس الزمالك وبيراميدز والأهلي على لقب الدوري قبل جولتين على نهاية المسابقة.

مباريات الجولة السادسة

سموحة × الزمالك – الثامنة مساءً على استاد برج العرب

الأهلي × إنبي – الثامنة مساءً على استاد القاهرة

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 5

1 الزمالك: 50 نقطة من 24 مباراة

2 بيراميدز: 50 نقطة من 24 مباراة

3 الأهلي: 47 نقطة من 24 مباراة

وماذا عن المباريات المتبقية لكل فريق؟

1) الزمالك: سموحة – سيراميكا كليوباترا

2) بيراميدز: سيراميكا كليوباترا – سموحة

3) الأهلي: إنبي – المصري

