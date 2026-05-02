كرة طائرة - بتروجت ينهي مشاركته في بطولة إفريقيا بالمركز الرابع

أنهى بتروجت مشاركته في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة بالهزيمة أمام رواندا إينيرجي بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وتستضيف رواندا البطولة حتى 2 مايو المقبل.

واحتل بتروجت المركز الرابع في البطولة القارية، وحصل الفريق الرواندي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وانتهى الشوط الأول بتحقيق الفريق الرواندي انتصارا بنتيجة 25-21.

وحقق الفريق الرواندي انتصارا بالشوط الثاني بنتيجة 25-21.

ورد بتروجت بانتصار في الشوط الثالث بنتيجة 25-13.

وحسم الفريق الرواندي المباراة بانتصار في الشوط الرابع بنتيجة 25-17.

ويواجه الأهلي في هذه الأوقات البوليس الرواندي في المباراة النهائية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.