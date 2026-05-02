انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة.. نقطة على حسم اللقب

السبت، 02 مايو 2026 - 21:41

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويتواجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

نهاية المباراة

ق89: جووووووووووووووووول لأوساسونا

ق86: جووووووووووول ثااني لبرشلونة فيران توريس

ق80: جوووووووووووووول أول لبرشلونة من ليفاندوفسكي

ق69: مهاجم أوساسونا يهدر هدف محقق وجوان جارسيا يتصدى

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق38: بوديمير يسدد كرة صاروخية وجوان جارسيا يتصدى

ق36: القائم ينقذ برشلونة

ق27: بوديمير يهدر فرصة محققة وجوان جارسيا يتصدى

ق22: روني بردغجي يسدد كرة صاروخية يتصدى لها حارس أوساسونا

ق15: خطيرة من أوساسونا وجوان جارسيا يتصدى

ق13: أولمو يسدد مخالفة وتمر بجوار المرمى

ق10: ليفاندوفسكي يسدد وتمر بجوار المرمى

بداية المباراة.

