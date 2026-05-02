استراحة الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

السبت، 02 مايو 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة أوساسونا ضد برشلونة في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويتواجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

استراحة

ق38: بوديمير يسدد كرة صاروخية وجوان جارسيا يتصدى

ق36: القائم ينقذ برشلونة

ق27: بوديمير يهدر فرصة محققة وجوان جارسيا يتصدى

ق22: روني بردغجي يسدد كرة صاروخية يتصدى لها حارس أوساسونا

ق15: خطيرة من أوساسونا وجوان جارسيا يتصدى

ق13: أولمو يسدد مخالفة وتمر بجوار المرمى

ق10: ليفاندوفسكي يسدد وتمر بجوار المرمى

بداية المباراة.

