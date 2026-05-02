ذا صن: إيزاك يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد للإصابة

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تلقى ليفربول لضربة مدوية بغياب ألكساندر إيزاك مهاجم الريدز عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد غدا الأحد في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافولد معقل يونايتد.

ويغيب المهاجم السويدي عن لقاء الأحد في أولد ترافورد، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال تدريبات الفريق اليوم السبت، ليضع أرني سلوت مدرب ليفربول في مأزق هجومي في واحدة من أهم مباريات الموسم.

وتزداد الأزمة تعقيدا في ظل استمرار غياب هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول حتى نهاية الموسم، بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس خلال مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ما يترك ليفربول بدون مهاجمين صريحين في اللقاء.

يواصل محمد صلاح جناح ليفربول الغياب بسبب إصابة عضلية، رغم توقعات بعودته قبل نهاية الموسم، في وقت يسعى فيه الريدز للحفاظ على آماله في إنهاء الدوري بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وخاض إيزاك مع ليفربول الموسم الحالي 21 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع آخر.

ويقع ليفربول في المركز الرابع برصيد 58 نقطة ويتساوى مع أستون فيلا في عدد النقاط، فيما يتواجد مانشستر يونايتد بالمركز الثالث برصيد 61 نقطة.