انتهت كرة طائرة - الأهلي (25) 3-0 (22) البوليس الرواندي.. الأهلي بطل إفريقيا

السبت، 02 مايو 2026 - 21:08

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا لـ الكرة الطائرة 2026.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.

انتهت الأهلي بطل إفريقيا

نهاية الشوط الثالث 25-22 للأهلي

15-12 للأهلي

7-6 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الثاني 25-21 للأهلي

17-16 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 25-20 للأهلي

12-9 للأهلي

7-3 للأهلي

بداية اللقاء

