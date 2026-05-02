تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. وبيدري أساسي

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني.

وتقام المباراة في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني على ملعب "أل سادار" معقل أوساسونا.

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أوساسونا في المباراة التي ستنطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أل سادار.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

الدفاع: جيرارد مارتن - إريك جارسيا - باو كوبارسي - جواو كانسيلو.

الوسط: بيدري - داني أولمو - جافي.

الهجوم: فيرمين لوبيز - روبرت ليفاندوفسكي - روني باردغجي.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويتواجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.