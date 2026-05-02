يستهدف الأرقام القياسية.. بايرن ميونيخ يتعادل مع هايدنهايم في مباراة مثيرة

تعادل بايرن ميونيخ مع منافسه هايدنهايم بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 من الدوري الألماني.

وسجل ليون جوريتسكا (2) ومايكل أوليس أهداف بايرن ميونيخ، بينما أحرز بودو زيفزيفادزي (2) وإرين دينكشي أهداف هايدنهايم.

وحسم بايرن ميونيخ بطولة الدوري، لكنه يستهدف تحطيم الأرقام القياسية.

وحصل بايرن ميونيخ على 29 بعد التأخر في النتيجة خلال الموسم الجاري، وهو رقم قياسي مشترك بالتساوي مع باير ليفركوزن الذي حققه في موسم 1999-2000.

وتمكن الفريق البافاري من تسجيل 116 هدفا في بطولة الدوري، وأصبح خامس أكثر فريق في الدوريات الـ 5 الكبرى تسجيلا خلال موسم واحد.

ويقترب بايرن من ميلان الذي أحرز 118 هدفا في موسم 1949-1950بالتساوي مع ريال مدريد في موسم 2014-2015.

وفي المركز الثاني يأتي ريال مدريد أيضا بتسجيله 121 هدفا في موسم 2011-2012، وفي الصدارة تورينو موسم 1947-1948 إذ سجل 125 هدفا.

وافتتح زيفزيفادزي النتيجة في الدقيقة 22 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.

وضاعف دينكشي الفارق في الدقيقة 31 بعد مراوغة جوناس أوربيج حارس مرمى بايرن ميونيخ.

وقلص جوريتسكا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 44.

وتعادل جوريتسكا في الدقيقة 57 بعد تسديدة عقب ركلة ركنية.

وتقدم زيفزيفادزي لفريقه في الدقيقة 76 بعد تسديدة مقوسة رائعة من داخل الـ 18.

ومن تسديدة قوية تمكن أوليس اقتناص التعادل لفريقه في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل وصل بايرن ميونيخ للنقطة 83، وارتفع رصيد هايدنهايم للنقطة 23 ويتذيل الترتيب.

