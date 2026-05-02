يستهدف الأرقام القياسية.. بايرن ميونيخ يتعادل مع هايدنهايم في مباراة مثيرة

السبت، 02 مايو 2026 - 20:34

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ - هايدنهايم

تعادل بايرن ميونيخ مع منافسه هايدنهايم بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 من الدوري الألماني.

وسجل ليون جوريتسكا (2) ومايكل أوليس أهداف بايرن ميونيخ، بينما أحرز بودو زيفزيفادزي (2) وإرين دينكشي أهداف هايدنهايم.

وحسم بايرن ميونيخ بطولة الدوري، لكنه يستهدف تحطيم الأرقام القياسية.

وحصل بايرن ميونيخ على 29 بعد التأخر في النتيجة خلال الموسم الجاري، وهو رقم قياسي مشترك بالتساوي مع باير ليفركوزن الذي حققه في موسم 1999-2000.

وتمكن الفريق البافاري من تسجيل 116 هدفا في بطولة الدوري، وأصبح خامس أكثر فريق في الدوريات الـ 5 الكبرى تسجيلا خلال موسم واحد.

ويقترب بايرن من ميلان الذي أحرز 118 هدفا في موسم 1949-1950بالتساوي مع ريال مدريد في موسم 2014-2015.

وفي المركز الثاني يأتي ريال مدريد أيضا بتسجيله 121 هدفا في موسم 2011-2012، وفي الصدارة تورينو موسم 1947-1948 إذ سجل 125 هدفا.

وافتتح زيفزيفادزي النتيجة في الدقيقة 22 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.

وضاعف دينكشي الفارق في الدقيقة 31 بعد مراوغة جوناس أوربيج حارس مرمى بايرن ميونيخ.

وقلص جوريتسكا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 44.

وتعادل جوريتسكا في الدقيقة 57 بعد تسديدة عقب ركلة ركنية.

وتقدم زيفزيفادزي لفريقه في الدقيقة 76 بعد تسديدة مقوسة رائعة من داخل الـ 18.

ومن تسديدة قوية تمكن أوليس اقتناص التعادل لفريقه في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل وصل بايرن ميونيخ للنقطة 83، وارتفع رصيد هايدنهايم للنقطة 23 ويتذيل الترتيب.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني هايدنهايم
نرشح لكم
فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن نقطة لحسم اللقب.. برشلونة ينتصر على أوساسونا وينتظر هدية من إسبانيول بوجبا أساسي وفاتي يكسر رقمه.. موناكو ينتصر ويصدم ميتز بالهبوط للدرجة الثانية الفرنسية بدون العناصر الأساسية.. باريس سان جيرمان يتعادل مع لوريان في الدوري الفرنسي من 3 نقاط إلى واحدة ليحسم إنتر الدوري.. نابولي يتعثر بالتعادل أمام كومو انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة.. نقطة على حسم اللقب جيوكيريس يرد على الانتقادات بقيادة أرسنال للفوز على فولام
أخر الأخبار
فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير 23 دقيقة | سعودي في الجول
نقطة لحسم اللقب.. برشلونة ينتصر على أوساسونا وينتظر هدية من إسبانيول 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بوجبا أساسي وفاتي يكسر رقمه.. موناكو ينتصر ويصدم ميتز بالهبوط للدرجة الثانية الفرنسية 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهلال يواصل ملاحقة النصر بالفوز على الحزم ساعة | سعودي في الجول
بدون العناصر الأساسية.. باريس سان جيرمان يتعادل مع لوريان في الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
المصري يناقش ضرورة إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة النادي للاستثمار الرياضي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528354/يستهدف-الأرقام-القياسية-بايرن-ميونيخ-يتعادل-مع-هايدنهايم-في-مباراة-مثيرة