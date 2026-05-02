في مباراة سيميوني الـ1000.. شباب أتلتيكو مدريد ينتصرون على فالنسيا

السبت، 02 مايو 2026 - 20:07

كتب : FilGoal

أتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد انتصارا كبيرا أمام فالنسيا 2-0 في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وسجل هدفا أتلتيكو مدريد الشابين إيكر لوكي، وميجيل كوبا.

ووصل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد للمباراة رقم 1000 له كمدب مع مختلف الأندية.

وقسمت مباريات سيميوني الـ1000 كالتالي: 795 مباراة مع أتلتيكو مدريد، و34 مباراة مع راسينج كلوب، و18 مباراة مع كاتانيا، و47 مباراة مع سان لورينزو، و45 مباراة مع ريفر بليت، و61 مباراة مع إستوديانتس.

وشهدت تشكيل أتلتيكو مدريد مشاركة 6 لاعبين من شباب الفريق بالتشكيل الأساسي للمباراة.

وانتظر أتلتيكو مدريد حتى الدقيقة 75 ليفتتح التسجيل عن طريق إيكر لوكي بصناعة من أوبيد فارجاس.

وعزز ميجيل كوبا تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 82 بصناعة من أنطوان جريزمان في مباراته رقم 800 بمسيرته كلاعب كرة قدم مع مختلف الأندية.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 63 في المركز الرابع، وتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 39 في المركز 14.

ليحقق أتلتيكو مدريد انتصارا هاما يؤمن مقعده في دوري أبطال أوروبا.

ويظل فالنسيا بعيدا عن إشبيلية الذي يحتل المركز الـ18 المؤدي للهبوط بفارق 5 نقاط مؤقتا حتى يواجه الفريق الأندلسي ريال سوسيداد الإثنين المقبل.

