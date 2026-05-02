ماركا: قرار من ريال مدريد بشأن مستقبل كارباخال

السبت، 02 مايو 2026 - 19:46

كتب : FilGoal

اتخذ نادي ريال مدريد قراره النهائي بشأن مستقبل داني كارباخال قائد الفريق.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن ريال مدريد يتجه إلى عدم تجديد عقد داني كارباخال الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن النادي في وقت سابق إصابة اللاعب بكسر في السلامية القاصية للإصبع الخامس من قدمه اليمنى.

وتعرض قائد الملكي للإصابة خلال التدريبات.

وفقا لصحيفة إلموندو فإن كارباخال سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين تقريبا.

ويأمل النادي في عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق خلال آخر جولتين من الدوري.

وقد تكون عودة كارباخال في الجولتين الأخيرتين بمثابة المباراة الوداعية في حال لم يمدد تعاقده مع الفريق وهو الأقرب حتى الآن.

صاحب الـ 34 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي في 20 مباراة بقميص ريال مدريد ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

