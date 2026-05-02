بقيادة المتخصص في الصعود.. فينيتسيا يعود للدوري الإيطالي بعد غياب عام

عاد فريق فينيتسيا إلى الدوري الإيطالي Serie A بعد عام واحد عقب التعادل مع سبيتسيا بهدفين لكل فريق في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

ولم يغب فينيتسيا كثيرا عن دوري الإيطالي، إذ هبط في الموسم الماضي وتمكن من حسم عودته مرة أخرى سريعا.

جيوفاني ستروبا مدرب فينيتسيا يقود الفريق للعودة إلى الدوري الإيطالي Serie A بعد غياب لعام.

ويعد ستروبا متخصصا في قيادة الفريق للصعود، إذ تعتبر هذه المرة هي الرابعة في مسيرته.

المدرب الإيطالي نجح في الصعود مع كروتوني في 19-20، ومونزا في 21-22، وكريمونيزي في 24-25.

وستعود فرق إيطاليا للذهاب إلى ملعب بييرلويدجي بينزو معقل فينيتسيا مرة أخرى بالمراكب نظرا لأن المدينة عائمة وتشتهر بقنواتها المائية وخالية من السيارات.

ويتصدر فينيتسيا الترتيب برصيد 79 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن فروزينوني الذي يحتاج إلى نقطة لحسم تأهله مباشرة دون لعب الملحق.