بقيادة المتخصص في الصعود.. فينيتسيا يعود للدوري الإيطالي بعد غياب عام

السبت، 02 مايو 2026 - 18:25

كتب : محمد رؤوف

جيوفاني ستروبا - فينيتسيا

عاد فريق فينيتسيا إلى الدوري الإيطالي Serie A بعد عام واحد عقب التعادل مع سبيتسيا بهدفين لكل فريق في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

ولم يغب فينيتسيا كثيرا عن دوري الإيطالي، إذ هبط في الموسم الماضي وتمكن من حسم عودته مرة أخرى سريعا.

جيوفاني ستروبا مدرب فينيتسيا يقود الفريق للعودة إلى الدوري الإيطالي Serie A بعد غياب لعام.

أخبار متعلقة:
عودة البندقية من جديد.. فينيتسيا يتأهل إلى الدوري الإيطالي بإقصاء باليرمو.. فينيتسيا إلى نهائي الملحق المؤهل لـ الدوري الإيطالي عشق الدقائق الأخيرة لـ إنتر لا ينتهي.. فوز قاتل على فينيتسيا أتالانتا تكتسح فينيتسيا برباعية.. وفيورنتينا تستعيد توازنها في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا

ويعد ستروبا متخصصا في قيادة الفريق للصعود، إذ تعتبر هذه المرة هي الرابعة في مسيرته.

المدرب الإيطالي نجح في الصعود مع كروتوني في 19-20، ومونزا في 21-22، وكريمونيزي في 24-25.

وستعود فرق إيطاليا للذهاب إلى ملعب بييرلويدجي بينزو معقل فينيتسيا مرة أخرى بالمراكب نظرا لأن المدينة عائمة وتشتهر بقنواتها المائية وخالية من السيارات.

Stadio Pier Luigi Penzo

ويتصدر فينيتسيا الترتيب برصيد 79 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن فروزينوني الذي يحتاج إلى نقطة لحسم تأهله مباشرة دون لعب الملحق.

الدوري الإيطالي فينيتسيا ستروبا
نرشح لكم
فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن نقطة لحسم اللقب.. برشلونة ينتصر على أوساسونا وينتظر هدية من إسبانيول بوجبا أساسي وفاتي يكسر رقمه.. موناكو ينتصر ويصدم ميتز بالهبوط للدرجة الثانية الفرنسية بدون العناصر الأساسية.. باريس سان جيرمان يتعادل مع لوريان في الدوري الفرنسي من 3 نقاط إلى واحدة ليحسم إنتر الدوري.. نابولي يتعثر بالتعادل أمام كومو انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة.. نقطة على حسم اللقب جيوكيريس يرد على الانتقادات بقيادة أرسنال للفوز على فولام
أخر الأخبار
فليك: قدمنا المطلوب أمام أوساسونا.. وننتظر حسم اللقب 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيران توريس: تخلصنا من الضغط.. ونريد التتويج باللقب في أسرع وقت ممكن 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفتح بقيادة جوميز بسيناريو مثير 23 دقيقة | سعودي في الجول
نقطة لحسم اللقب.. برشلونة ينتصر على أوساسونا وينتظر هدية من إسبانيول 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بوجبا أساسي وفاتي يكسر رقمه.. موناكو ينتصر ويصدم ميتز بالهبوط للدرجة الثانية الفرنسية 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهلال يواصل ملاحقة النصر بالفوز على الحزم ساعة | سعودي في الجول
بدون العناصر الأساسية.. باريس سان جيرمان يتعادل مع لوريان في الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
المصري يناقش ضرورة إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة النادي للاستثمار الرياضي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528346/بقيادة-المتخصص-في-الصعود-فينيتسيا-يعود-للدوري-الإيطالي-بعد-غياب-عام