بدون مصطفى محمد.. نانت ينتصر على مارسيليا ويحيي آماله في تجنب الهبوط

حقق نانت انتصارا كبيرا أمام أولمبيك مارسيليا 3-0 في الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وسجل ثلاثية نانت كل من: إجناتيوس كبيني، وريمي كابيلا، وماتياس أبلين.

ولم يشارك مصطفى محمد نهائيا في المباراة وتواجد فقط على مقاعد البدلاء.

وحقق نانت انتصاره الأول منذ 8 مباريات بلا انتصار بواقع 5 خسائر و3 تعادلات.

ورفع نانت رصيده للنقطة 23 وبفارق نقتطين عن أوكسير صاحب المركز السادس عشر مؤقتا، حيث سيواجه أوكسير أنجيه.

ويخوض صاحب المركز السادس عشر مباراة ملحق مع صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية للبقاء او الصعود للدوري الفرنسي، ويتبقى فقط جولتين على نهاية الموسم.

افتتح إجناتيوس التسجيل لفريق نانت في الدقيقة 50 بصناعة ماتيس أبلين.

وعزز تقدم نانت بالهدف الثاني ريمي كابيلا في الدقيقة 54 صناعة إجناتيوس.

وأكد انتصار نانت بالمباراة ماتياس أبلين في الدقيقة 58 صناعة محمد كابا.

ليحقق نانت انتصاره الأول بعد 8 مباريات بدون انتصار في الدوري الفرنسي، ويحيي آماله في الاستمرار بالدوري الفرنسي.