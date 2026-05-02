رومانو: إنتر ميامي يقترب من ضم كاسيميرو

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات أن نادي إنتر ميامي يعمل على التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.

وأوضح رومانو أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين منذ شهر مارس الماضي، حيث يضع النادي الأمريكي اللاعب ضمن أولوياته في سوق الانتقالات.

وأشار إلى أن كاسيميرو منفتح على فكرة الانتقال إلى إنتر ميامي، خاصة في ظل العروض المقدمة له، إذ يبدي اهتماما جديا بهذه الوجهة مقارنة بباقي الخيارات المطروحة أمامه.