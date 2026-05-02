رومانو: إنتر ميامي يقترب من ضم كاسيميرو
السبت، 02 مايو 2026 - 17:50
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات أن نادي إنتر ميامي يعمل على التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.
كاسيميرو
النادي : مانشستر يونايتد
وأوضح رومانو أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين منذ شهر مارس الماضي، حيث يضع النادي الأمريكي اللاعب ضمن أولوياته في سوق الانتقالات.
وأشار إلى أن كاسيميرو منفتح على فكرة الانتقال إلى إنتر ميامي، خاصة في ظل العروض المقدمة له، إذ يبدي اهتماما جديا بهذه الوجهة مقارنة بباقي الخيارات المطروحة أمامه.
