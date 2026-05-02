رومانو: إنتر ميامي يقترب من ضم كاسيميرو

السبت، 02 مايو 2026 - 17:50

كتب : FilGoal

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات أن نادي إنتر ميامي يعمل على التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.

وأوضح رومانو أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين منذ شهر مارس الماضي، حيث يضع النادي الأمريكي اللاعب ضمن أولوياته في سوق الانتقالات.

وأشار إلى أن كاسيميرو منفتح على فكرة الانتقال إلى إنتر ميامي، خاصة في ظل العروض المقدمة له، إذ يبدي اهتماما جديا بهذه الوجهة مقارنة بباقي الخيارات المطروحة أمامه.

ويأتي ذلك في إطار سعي إنتر ميامي لتعزيز صفوفه بنجوم بارزين للمنافسة على كافة البطولات.

وأعلن كاسيميرو في وقت سابق من الموسم الحالي عن رحيله عن مانشستر يونايتد نهاية الموسم الجاري (طالع التفاصيل).

وانضم كاسيميرو لمانشستر يونايتد صيف 2022 وينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.

وخاض كاسيميرو مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي 33 مباراة مسجلا 9 أهداف، وصنع 2 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركات كاسيميرو مع مانشستر يونايتد لـ158 مباراة، وسجل 26 هدفا وصنع 14 آخرين.

وبدأ كاسيميرو مسيرته بقميص ساو باولو ومنه انضم لريال مدريد ثم انضم لبورتو البرتغالي وبعد تألقه عاد لريال مدريد في 2015 واستمر 8 سنوات بقميص الملكي.

خاض أيضا كاسيميرو 82 مباراة بقميص منتخب البرازيل سجل خلالها 8 أهداف.

