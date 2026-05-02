منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني: هذه شروطنا للمشاركة في كأس العالم 2026

السبت، 02 مايو 2026 - 16:50

كتب : FilGoal

منتخب إيران

فتح مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، النار على نظيره الدولي "فيفا" وحدد شروط منتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتحوم الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وقال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم". "لم يسبق لي أن رأيت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتصرف بهذا الضعف من قبل، أو لا يتخذ إجراءات ضد الإهانة والتحقير الموجهين لإيران".

وأضاف "يجب على فيفا منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التدخل في الشؤون الرياضية خلال كأس العالم، وما يحدث يعد نوعا من الترهيب السياسي".

وأضاف "ترامب ليس في موقع يسمح له بتحديد ما إذا كان مسموحا لأي منتخب بالمشاركة في كأس العالم من عدمه، وإيران لا تحتاج إلى إذن من واشنطن للمشاركة في البطولة".

وشدد "نعتزم تحديد شروطنا الخاصة للمشاركة في كأس العالم خلال اجتماع مع ممثلي فيفا، من بينها عدم توجيه أي تعليقات سياسية ضد منتخبنا أو اتحادنا خلال المباريات، واستخدام العلم الرسمي لإيران، وتوفير الأمن الكامل للاعبين والجهاز الفني والإداري".

وأتم تصريحاته "يجب على فيفا أن تضمن لنا ذلك، ولن نشارك إلا في ظل هذه الشروط".

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 11 يوليو.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

