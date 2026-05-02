سبورت: رافينيا أخبر إدارة برشلونة بتفكيره في مستقبله مع الفريق

كشفت صحيفة سبورت إلى وجود شكوك من رافينيا في الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

سبورت أشارت إلى أن رافينيا قد نقل لإدارة النادي أنه يشكك حاليا في استمراره بالموسم المقبل.

الإصابة التي تعرض اللاعب لها وأبعتده عن مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال وخروجه من البطولة أثرت على رافينيا وجعتله يعييد تقييم مستقبله، تم طرح كل الخيارات الممكنة ومن بينها ترك مستقبله مفتوحا مع برشلونة.

رافينيا لم يتخذ قراره وعلى الأغلب لن يتخذ أي قرار قبل نهاية الموسم أو حتى قبل كأس العالم.

ويشعر رافينيا بالحزن بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا، وقد يربط تجديد عقده واستمراره لسنوات أطول بتلبية طموحاته وجعل الفريق أكثر تنافسية.

على الجانب الآخر يتفهم برشلونة موقف رافينيا وما يقوم به وسيتم منحه الوقت الكافي للتفكير ولاتخاذ قراره دون أي ضغوط ولكن النادي ينظر بإيجابية حول استمراره على الأقل بالموسم المقبل.

ودخل رافيينا قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا التي ستقام مساء اليوم لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

البرازيلي صاحب الـ 29 عاما شارك منذ بداية الموسم في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 8 آخرين