سبورت: رافينيا أخبر إدارة برشلونة بتفكيره في مستقبله مع الفريق

السبت، 02 مايو 2026 - 16:19

كتب : FilGoal

رافينيا

كشفت صحيفة سبورت إلى وجود شكوك من رافينيا في الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

رافينيا

برشلونة

سبورت أشارت إلى أن رافينيا قد نقل لإدارة النادي أنه يشكك حاليا في استمراره بالموسم المقبل.

الإصابة التي تعرض اللاعب لها وأبعتده عن مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال وخروجه من البطولة أثرت على رافينيا وجعتله يعييد تقييم مستقبله، تم طرح كل الخيارات الممكنة ومن بينها ترك مستقبله مفتوحا مع برشلونة.

برشلونة يعلن حصول رافينيا وبيرنال على التصريح الطبي قبل مواجهة أوساسونا مؤتمر فليك: رافينيا جاهز لمباراة أوساسونا.. ولن أكرر خطأ الموسم الماضي قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي ويامال في الهجوم أمام سيلتا فيجو.. واستمرار غياب رافينيا "عانيت كل دقيقة وكأنني بالملعب".. رافينيا يعتذر لجماهير برشلونة بعد الخروج الأوروبي

رافينيا لم يتخذ قراره وعلى الأغلب لن يتخذ أي قرار قبل نهاية الموسم أو حتى قبل كأس العالم.

ويشعر رافينيا بالحزن بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا، وقد يربط تجديد عقده واستمراره لسنوات أطول بتلبية طموحاته وجعل الفريق أكثر تنافسية.

على الجانب الآخر يتفهم برشلونة موقف رافينيا وما يقوم به وسيتم منحه الوقت الكافي للتفكير ولاتخاذ قراره دون أي ضغوط ولكن النادي ينظر بإيجابية حول استمراره على الأقل بالموسم المقبل.

ودخل رافيينا قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا التي ستقام مساء اليوم لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

البرازيلي صاحب الـ 29 عاما شارك منذ بداية الموسم في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 8 آخرين

آس: مشاركة كورتوا في الكلاسيكو شبه مؤكدة برشلونة يعلن حصول رافينيا وبيرنال على التصريح الطبي قبل مواجهة أوساسونا أربيلوا: التعاقد مع مورينيو؟ المستقبل بالنسبة لي هو غدا فقط ريال مدريد يعلن إصابة كارباخال بكسر في الإصبع مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد معي تقرير: فليك يوافق على تجديد عقده مع برشلونة.. وهذا موعد التوقيع مؤتمر فليك: رافينيا جاهز لمباراة أوساسونا.. ولن أكرر خطأ الموسم الماضي تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر
الكشف عن طاقم حكام الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية 10 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: رافينيا أخبر إدارة برشلونة بتفكيره في مستقبله مع الفريق 12 دقيقة | الدوري الإسباني
دحان بيدا حكما لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية 41 دقيقة | الكرة المصرية
كما كشف في الجول - الزمالك يعلن تعيين أحمد عاشور مدربا لفريق الطائرة 42 دقيقة | كرة طائرة
سلة - الكشف عن مواعيد مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري ساعة | كرة سلة
تشكيل نانت - مصطفى محمد بديل أمام مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
علي محمود: المشاركة أولوية في اختياراتي.. وبيزيرا الأفضل ساعة | الكرة المصرية
آس: مشاركة كورتوا في الكلاسيكو شبه مؤكدة ساعة | الدوري الإسباني
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
