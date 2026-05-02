سلة - الكشف عن مواعيد مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات السلسلة النهائية لبطولة دوري السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة والتي ستكون بنظام Best of 5.

وجاءت المواعيد كالتالي:

المباراة الأولى

الاتحاد × الأهلي.. الجمعة 8 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثانية

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 10 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثالثة

الأهلي × الاتحاد - الأربعاء 13 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حالة اللجوء للمباراة الرابعة

الأهلي × الاتحاد.. الجمعة 15 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 17 مايو - صالة برع العرب.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما عدا المباراة الخامسة حال اللجوء لها ستقام بتمام الخامسة مساء.

ويشارك الأهلي حاليا في بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وكان الأهلي قد توج بلقب الموسم الماضي من دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري.