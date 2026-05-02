تشكيل نانت - مصطفى محمد بديل أمام مارسيليا
السبت، 02 مايو 2026 - 15:17
كتب : FilGoal
يتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي.
ويلعب نانت ضد مارسيليا بعد قليل ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي.
كما يتواجد المدافع الليبي علي يوسف أيضا على مقاعد بدلاء نادي نانت.
وجاء تشكيل نانت كالتالي:
حراسة المرمى: باتريك كارلجرين
الدفاع: فريدريك جليبرت – شيدوزي أوازيم – نيكولا كوزا – ديفير ماشادو
الوسط: كابا – إبراهيما سيسوكو – يوهان لابينان
الهجوم: ماتيس ألبين – جانجو – كابيلا
ويحتل مارسيليا المركز السادس في جدول تريتب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة.
فيما يتواجد نانت في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.
نرشح لكم
بقيادة المتخصص في الصعود.. فينيتسيا يعود للدوري الإيطالي بعد غياب عام بدون مصطفى محمد.. نانت ينتصر على مارسيليا ويحيي آماله في تجنب الهبوط مواعيد مباريات السبت 2 مايو - أرسنال ضد فولام.. وبرشلونة يواجه أوساسونا بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع بروندبي مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد معي تقرير: فليك يوافق على تجديد عقده مع برشلونة.. وهذا موعد التوقيع مدرب تشيلسي: سفر إنزو إلى مدريد يدل على وحدة الفريق مؤتمر كاريك: ليفربول إحدى مبارياتي المفضلة.. وهذا موقف كونيا ولوك شو من الإصابة
