تشكيل نانت - مصطفى محمد بديل أمام مارسيليا

يتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي.

ويلعب نانت ضد مارسيليا بعد قليل ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

كما يتواجد المدافع الليبي علي يوسف أيضا على مقاعد بدلاء نادي نانت.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: باتريك كارلجرين

الدفاع: فريدريك جليبرت – شيدوزي أوازيم – نيكولا كوزا – ديفير ماشادو

الوسط: كابا – إبراهيما سيسوكو – يوهان لابينان

الهجوم: ماتيس ألبين – جانجو – كابيلا

ويحتل مارسيليا المركز السادس في جدول تريتب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة.

فيما يتواجد نانت في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.