علي محمود: المشاركة أولوية في اختياراتي.. وبيزيرا الأفضل

يضع علي محمود لاعب نادي إنبي المشاركة في المباريات أولوية في اختياراته بعد ارتباطه مؤخرا بالانتقال إلى أحد أندية القمة.

علي محمود النادي : إنبي إنبي

ولفت علي محمود صاحب الـ25 عاما الأنظار مع إنبي هذا الموسم.

وقال علي محمود لاعب إنبي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أي لاعب في مصر يتمنى الانتقال إلى أندية القمة، لكنني أضع أولوية اللعب بشكل أكبر في اختياراتي بغض النظر عن اسم النادي".

وأضاف "أتمنى اللعب لناد جماهيري ينافس على البطولات، فهذا طموح أي لاعب، لكنني حاليا أركز فقط على إنهاء الموسم مع إنبي بصورة جيدة، ولا أفكر في أي عروض في الوقت الحالي، وأي قرار مستقبلي سيكون بالتنسيق الكامل مع إدارة النادي برئاسة أيمن الشريعي".

وشدد "اللعب للنادي الأهلي شرف كبير لأي لاعب، نظرا لتاريخه وجماهيريته، لكنني فضلت تأجيل حسم أي عروض حتى نهاية الموسم، لأنني أبحث عن فرصة للمشاركة بشكل مستمر وصناعة الفارق مع أي فريق ألعب له، ووجود اهتمام من الأهلي أمر كبير بالنسبة لي".

وأجاب "البرازيلي جوان بيزيرا لاعب الزمالك أفضل لاعب في مصر حاليا، هو لاعب يملك جودة مختلفة وهو الأميز بين اللاعبين الحاليين".

وأتم تصريحاته "تمثيل منتخب مصر حلم لأي لاعب، وأبذل أقصى ما لدي، لكن القرار في النهاية يعود للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وأنا أحترم اختياراته".

وحسبما علم FiGoal.com فإن نادي إنبي مدد عقدي حامد عبد الله وعلي محمود حتى 2030.

الثنائي تلقى اتصالات من وكلاء لاعبين لبحث إمكانية تقديم عروض لانتقالهما إلى الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

حامد عبد الله صاحب الـ20 عاما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

وشارك حامد عبد الله مع إنبي هذا الموسم في 25 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

فيما يجيد علي محمود صاحب الـ 25 عاما اللعب في وسط الملعب.

وشارك علي محمود مع إنبي في 24 مباراة هذا الموسم وسجل هدفا وصنع 3.