آس: مشاركة كورتوا في الكلاسيكو شبه مؤكدة

السبت، 02 مايو 2026 - 14:49

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - كورتوا

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن اقتراب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد من التعافي من الإصابة.

وأصيب كورتوا خلال مواجهة مانشستر سيتي والتي أقيمت يوم 17 مارس الماضي.

وفقا لآس فإن الحارس قد تعافى ومشاركته في الكلاسيكو أصبحت شبه مؤكدة.

وغاب كورتوا عن 8 مباريات حتى الآن شارك خلالهم أندري لونين، وعلى الأغلب سيشارك أيضا ضد إسبانيول لتكون مباراته التاسعة على التوالي.

وشددت آس على أن كورتوا لن يشارك سوى بعد تعافيه بالكامل ولن يخاطر النادي بحالة اللاعب.

ولا يرغب كورتوا في تفويت المشاركة في كأس العالم ولذلك لا يرغب في التعرض لانتكاسة تبعده مرة أخرى عن الملاعب، كما يرغب في العودة لحراسة مرمى الفريق قبل نهاية الموسم ليستعيد مستواه قبل المونديال.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد غدا الأحد مع إسبانيول قبل مواجهة برشلونة بعد أسبوع على ملعب كامب نو.

