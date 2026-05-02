برشلونة يعلن حصول رافينيا وبيرنال على التصريح الطبي قبل مواجهة أوساسونا
السبت، 02 مايو 2026 - 13:49
كتب : FilGoal
حصل الثنائي رافينيا ومارك بيرنال على التصريح الطبي لتعزيز صفوف برشلونة في مواجهة أوساسونا.
ويلعب برشلونة ضد أوساسونا مساء السبت ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني.
وأعلن برشلونة حصول الثنائي رافينيا ومارك بيرنال على التصريح الطبي وتواجده في قائمة مباراة أوساسونا.
✅ Raphinha has been medically cleared and is included in the squad for #OsasunaBarça pic.twitter.com/cilkQQTWIM— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2026
ويعود رافينيا لصفوف برشلونة بعد غيابه عن الفريق وتعرضه للإصابة في نهاية شهر مارس الماضي.
فيما تعافى مارك بيرنال من الإصابة بالتواء في كاحله الأيسر.
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
فيما يتواجد أوساسونا بالمركز التاسع برصيد 42 نقطة.
