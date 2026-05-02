برشلونة يعلن حصول رافينيا وبيرنال على التصريح الطبي قبل مواجهة أوساسونا

السبت، 02 مايو 2026 - 13:49

كتب : FilGoal

رافينيا

حصل الثنائي رافينيا ومارك بيرنال على التصريح الطبي لتعزيز صفوف برشلونة في مواجهة أوساسونا.

ويلعب برشلونة ضد أوساسونا مساء السبت ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وأعلن برشلونة حصول الثنائي رافينيا ومارك بيرنال على التصريح الطبي وتواجده في قائمة مباراة أوساسونا.

ويعود رافينيا لصفوف برشلونة بعد غيابه عن الفريق وتعرضه للإصابة في نهاية شهر مارس الماضي.

فيما تعافى مارك بيرنال من الإصابة بالتواء في كاحله الأيسر.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد أوساسونا بالمركز التاسع برصيد 42 نقطة.

