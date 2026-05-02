أربيلوا: التعاقد مع مورينيو؟ المستقبل بالنسبة لي هو غدا فقط

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن فريقه لا يملك الجودة الجماعية الكافية للاحتفاظ بالكرة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إسبانيول غدًا الأحد بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة إسبانيول ستكون بين فريقين يحتاجان للفوز لأسباب مختلفة، إنه ملعب صعب وجماهير رائعة ولديهم مدرب رائع، ونتائجهم لم تسر بقدر عملهم، دائمًا ما كنت أستمتع بمشاهدتهم يلعبون وأحترمهم كثيرًا".

وواصل "سيبايوس؟ لا أحب الحديث بشكل عام عن حالة أحد اللاعبين، تواجدت في غرف الملابس لأكثر من 20 عامًا، وأول شيء تعلمته هو أن ما يحدث بداخلها يبقى هناك".

وأكمل "مورينيو؟ أتفهم السؤال، ولكن إجابتي الوحيدة هي أن المستقبل غدًا، وهو المباراة والفوز والنقاط، كل مباراة بالنسبة لي بمثابة حياتي، وهذا أهم شيء".

وتابع "لدينا فريق شاب، ولكننا نتحدث عن لاعبين رائعين ولديهم الخبرة والشخصية، كان هناك مواقف احتجنا فيها للتعامل بشكل أفضل، ولكن لدينا لاعبين بمثابة القادة ولديهم شخصيات رائعة".

واستمر "مستقبل جونزالو جارسيا؟ هذه قرارات تخص اللاعب والمدرب، أعرف جونزالو جيدًا، لديه قدرات رائعة ويلعب مدة أقل مما يستحق، ولكنني أرى كم يعمل، لديه مستقبل رائع أمامه، ولكن مركزه يحتوي على منافسة قوية، ولكن هذا لا يعني أنه لا يقوم بعمل جيد، عندما نحتاجه يسجل".

وشدد "أضعنا نقاطًا ضد فرق لم يكن علينا ذلك ضدهم، وهذا ما يؤلمنا، هناك مواقف صعبة يجب أن نتحكم بها ويجب أن نقاتل".

وأردف "ماستانتونو لاعب شاب، ولكنه يعمل بقوة، عندما يلعب تكون لديه الرغبة ليُظهر قدرته، ولهذا تعاقد ريال مدريد معه، كان بإمكانه اللعب مع فريق الشباب، ولكنه يملك موهبة لا تظهر أن عمره 18 عامًا، هو لاعب مهم للمستقبل بسبب موهبته والتزامه وعقليته، اللاعبون الأرجنتينيون يتأقلمون هنا، أتمنى أن نستمتع به لسنوات طويلة".

وأضاف "نتائجنا كانت بعيدة عما هو مفترض لريال مدريد، لا يمكنك هزيمة أي فريق هذه الأيام بمجرد النزول إلى الملعب، علينا أن نتحسن كثيرًا كفريق، الموهبة التي نمتلكها ليست كافية للاحتفاظ بالكرة والاعتماد على اللعب الفردي، نحتاج إلى خطة وتنظيم، وطريقة لإرباك الخصم، لديهم عقلية مختلفة، وقد دفعنا ثمن ذلك في عدد من النقاط".

وأتم "لا أهتم بأمر الممر الشرفي، كل ما يهمني هو تحقيق النقاط الثلاث فقط".