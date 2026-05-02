أربيلوا: التعاقد مع مورينيو؟ المستقبل بالنسبة لي هو غدا فقط

السبت، 02 مايو 2026 - 13:42

كتب : FilGoal

أربيلوا

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن فريقه لا يملك الجودة الجماعية الكافية للاحتفاظ بالكرة.

ألفارو أربيلوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إسبانيول غدًا الأحد بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة إسبانيول ستكون بين فريقين يحتاجان للفوز لأسباب مختلفة، إنه ملعب صعب وجماهير رائعة ولديهم مدرب رائع، ونتائجهم لم تسر بقدر عملهم، دائمًا ما كنت أستمتع بمشاهدتهم يلعبون وأحترمهم كثيرًا".

أربيلوا: نشعر بخيبة أمل بسب أخطاء التحكيم.. ولا أعلم شيء عن حالة مبابي كادينا سير: توتر مع أربيلوا يضع سيبايوس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد مؤتمر أربيلوا: يجب أن ننتصر في مبارياتنا المقبلة.. وعدم الفوز مسؤوليتي أولا مؤتمر أربيلوا: أتمنى استمرار فينيسيوس لسنوات طويلة.. وهدفنا الفوز بالمباريات الباقية

وواصل "سيبايوس؟ لا أحب الحديث بشكل عام عن حالة أحد اللاعبين، تواجدت في غرف الملابس لأكثر من 20 عامًا، وأول شيء تعلمته هو أن ما يحدث بداخلها يبقى هناك".

وأكمل "مورينيو؟ أتفهم السؤال، ولكن إجابتي الوحيدة هي أن المستقبل غدًا، وهو المباراة والفوز والنقاط، كل مباراة بالنسبة لي بمثابة حياتي، وهذا أهم شيء".

وتابع "لدينا فريق شاب، ولكننا نتحدث عن لاعبين رائعين ولديهم الخبرة والشخصية، كان هناك مواقف احتجنا فيها للتعامل بشكل أفضل، ولكن لدينا لاعبين بمثابة القادة ولديهم شخصيات رائعة".

واستمر "مستقبل جونزالو جارسيا؟ هذه قرارات تخص اللاعب والمدرب، أعرف جونزالو جيدًا، لديه قدرات رائعة ويلعب مدة أقل مما يستحق، ولكنني أرى كم يعمل، لديه مستقبل رائع أمامه، ولكن مركزه يحتوي على منافسة قوية، ولكن هذا لا يعني أنه لا يقوم بعمل جيد، عندما نحتاجه يسجل".

وشدد "أضعنا نقاطًا ضد فرق لم يكن علينا ذلك ضدهم، وهذا ما يؤلمنا، هناك مواقف صعبة يجب أن نتحكم بها ويجب أن نقاتل".

وأردف "ماستانتونو لاعب شاب، ولكنه يعمل بقوة، عندما يلعب تكون لديه الرغبة ليُظهر قدرته، ولهذا تعاقد ريال مدريد معه، كان بإمكانه اللعب مع فريق الشباب، ولكنه يملك موهبة لا تظهر أن عمره 18 عامًا، هو لاعب مهم للمستقبل بسبب موهبته والتزامه وعقليته، اللاعبون الأرجنتينيون يتأقلمون هنا، أتمنى أن نستمتع به لسنوات طويلة".

وأضاف "نتائجنا كانت بعيدة عما هو مفترض لريال مدريد، لا يمكنك هزيمة أي فريق هذه الأيام بمجرد النزول إلى الملعب، علينا أن نتحسن كثيرًا كفريق، الموهبة التي نمتلكها ليست كافية للاحتفاظ بالكرة والاعتماد على اللعب الفردي، نحتاج إلى خطة وتنظيم، وطريقة لإرباك الخصم، لديهم عقلية مختلفة، وقد دفعنا ثمن ذلك في عدد من النقاط".

وأتم "لا أهتم بأمر الممر الشرفي، كل ما يهمني هو تحقيق النقاط الثلاث فقط".

سبورت: رافينيا أخبر إدارة برشلونة بتفكيره في مستقبله مع الفريق آس: مشاركة كورتوا في الكلاسيكو شبه مؤكدة برشلونة يعلن حصول رافينيا وبيرنال على التصريح الطبي قبل مواجهة أوساسونا ريال مدريد يعلن إصابة كارباخال بكسر في الإصبع مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد معي تقرير: فليك يوافق على تجديد عقده مع برشلونة.. وهذا موعد التوقيع مؤتمر فليك: رافينيا جاهز لمباراة أوساسونا.. ولن أكرر خطأ الموسم الماضي تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر
الكشف عن طاقم حكام الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية 10 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: رافينيا أخبر إدارة برشلونة بتفكيره في مستقبله مع الفريق 13 دقيقة | الدوري الإسباني
دحان بيدا حكما لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية 41 دقيقة | الكرة المصرية
كما كشف في الجول - الزمالك يعلن تعيين أحمد عاشور مدربا لفريق الطائرة 42 دقيقة | كرة طائرة
سلة - الكشف عن مواعيد مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري ساعة | كرة سلة
تشكيل نانت - مصطفى محمد بديل أمام مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
علي محمود: المشاركة أولوية في اختياراتي.. وبيزيرا الأفضل ساعة | الكرة المصرية
آس: مشاركة كورتوا في الكلاسيكو شبه مؤكدة ساعة | الدوري الإسباني
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
