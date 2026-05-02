مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي

السبت، 02 مايو 2026 - 12:39

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

أعرب الإيطالي روبرتو مانشيني عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بلقب الدوري القطري، مؤكدا أن ما تحقق جاء نتيجة مجهود جماعي طوال الموسم.

وقاد مانشيني السد للتتويج بالدوري القطري للمرة 19 في تاريخه.

وقال مانشيني في تصريحات للصحفيين: "بالشكر إلى اللاعبين على ما قدموه من التزام وجهد كبير، إلى جانب الجهازين الفني والإداري والطبي، مشيرا إلى أن لحظة التتويج ومشاركة الجماهير فرحة الفوز تمثل شعورا استثنائيا".

وأضاف "الفوز بالدوري يمثل محطة مميزة في مسيرته مع الفريق، خاصة بعد التتويج السابق ببطولة السوبر القطري الإماراتي، مؤكدا أن التتويج بالدوري جاء عن جدارة واستحقاق".

واختتم المدرب الإيطالي تصريحاته "هذا اللقب يعكس العمل الجماعي والاستقرار الفني الذي ساعد الفريق على حسم الموسم بنجاح والتتويج بالبطولة".

وتولى مانشيني تدريب السد بعد تجربة غير موفقة مع المنتخب السعودي.

وتوج السد بلقب الدوري القطري بعد منافسة شرسة مع الشمال الذي يضم بين صفوفه أكرم توفيق.

يذكر أيضا أن السد نجح أيضا في التأهل لنصف نهائي كأس أمير قطر بعد الفوز على الشمال 6-4.

