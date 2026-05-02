ريال مدريد يعلن إصابة كارباخال بكسر في الإصبع
السبت، 02 مايو 2026 - 12:23
كتب : FilGoal
أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه داني كارباخال بكسر في السلامية القاصية للإصبع الخامس من قدمه اليمنى.
داني كارباخال
النادي : ريال مدريد
وتعرض قائد الملكي للإصابة خلال التدريبات.
وفقا لصحيفة إلموندو فإن كارباخال سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين تقريبا.
ويأمل النادي في عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق خلال آخر جولتين من الدوري.
وقد تكون عودة كارباخال في الجولتين الأخيرتين بمثابة المباراة الوداعية في حال لم يمدد تعاقده مع الفريق وهو الأقرب حتى الآن.
صاحب الـ 34 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي في 20 مباراة بقميص ريال مدريد ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.
