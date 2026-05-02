ريال مدريد يعلن إصابة كارباخال بكسر في الإصبع

السبت، 02 مايو 2026 - 12:23

كتب : FilGoal

أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه داني كارباخال بكسر في السلامية القاصية للإصبع الخامس من قدمه اليمنى.

وتعرض قائد الملكي للإصابة خلال التدريبات.

وفقا لصحيفة إلموندو فإن كارباخال سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين تقريبا.

أخبار متعلقة:
تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو تشكيل ريال مدريد - كارباخال وألابا أساسيان ضد أوساسونا تقرير: كارباخال غير راض عن قرار أربيلوا بإبعاده من تشكيل ريال مدريد كارباخال: أريد تخطي مودريتش بالتتويج بالسوبر.. ومبابي أفضل مهاجم في العالم

ويأمل النادي في عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق خلال آخر جولتين من الدوري.

وقد تكون عودة كارباخال في الجولتين الأخيرتين بمثابة المباراة الوداعية في حال لم يمدد تعاقده مع الفريق وهو الأقرب حتى الآن.

صاحب الـ 34 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي في 20 مباراة بقميص ريال مدريد ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

نرشح لكم
سبورت: رافينيا أخبر إدارة برشلونة بتفكيره في مستقبله مع الفريق آس: مشاركة كورتوا في الكلاسيكو شبه مؤكدة برشلونة يعلن حصول رافينيا وبيرنال على التصريح الطبي قبل مواجهة أوساسونا أربيلوا: التعاقد مع مورينيو؟ المستقبل بالنسبة لي هو غدا فقط مورينيو: هذه حقيقة مفاوضات ريال مدريد معي تقرير: فليك يوافق على تجديد عقده مع برشلونة.. وهذا موعد التوقيع مؤتمر فليك: رافينيا جاهز لمباراة أوساسونا.. ولن أكرر خطأ الموسم الماضي تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر
أخر الأخبار
الكشف عن طاقم حكام الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية 10 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: رافينيا أخبر إدارة برشلونة بتفكيره في مستقبله مع الفريق 12 دقيقة | الدوري الإسباني
دحان بيدا حكما لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية 41 دقيقة | الكرة المصرية
كما كشف في الجول - الزمالك يعلن تعيين أحمد عاشور مدربا لفريق الطائرة 42 دقيقة | كرة طائرة
سلة - الكشف عن مواعيد مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري ساعة | كرة سلة
تشكيل نانت - مصطفى محمد بديل أمام مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
علي محمود: المشاركة أولوية في اختياراتي.. وبيزيرا الأفضل ساعة | الكرة المصرية
آس: مشاركة كورتوا في الكلاسيكو شبه مؤكدة ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 4 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز
