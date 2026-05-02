الأطباء يرفضون جراحة جالينو.. وأهلي جدة يترقب موقفه

السبت، 02 مايو 2026 - 12:14

كتب : FilGoal

جالينو - أهلي جدة

رفض ثلاثة من كبار الجراحين إجراء عملية جراحية للبرازيلي ويندرسون جالينو جناح الأهلي السعودي في ركبته المصابة، مع تفضيل الاتجاه نحو العلاج غير الجراحي.

الإصابة جاءت خلال مواجهة الكلاسيكو أمام النصر السعودي بعد التحام قوي مع الحارس بينتو، ما أجبر المدرب ماتياس يايسله على استبداله مبكرا والدفع بـفراس البريكان

وتشير التوصيات الطبية بحسب صحيفة الرياضية السعودية، إلى خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي يمتد من 8 إلى 10 أسابيع، بينما لا تزال المشاورات مستمرة داخل الجهاز الطبي للنادي لحسم القرار النهائي بشأن طريقة العلاج.

وفي ظل عدم وجود اتفاق كامل على خيار الجراحة، يدرس اللاعب السفر إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة لعرض حالته على مختصين قبل اتخاذ القرار الأخير.

ويترقب الجهاز الفني والطبي موقف اللاعب النهائي خلال الأيام المقبلة، في ظل أهميته ضمن عناصر الفريق الأساسية خلال الفترة القادمة.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام قليلة من تتويج جالينو مع الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة عقب الفوز في المباراة النهائية على ماتشيدا الياباني بهدف دون رد.

وتسببت الإصابة في ابتعاد اللاعب عن 10 مباريات هذا الموسم في مختلف البطولات، منها مواجهات محلية وأخرى قارية، وهو ما أثر على حضوره مع الفريق.

ورغم ذلك، سجل جالينو حضورا لافتا خلال الموسم، حيث شارك في 37 مباراة بقميص الأهلي، تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وصناعة 11 هدفا.

