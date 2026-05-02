فيرمينو: الفوز بالدوري مع السد ثمرة مجهود موسم كامل
السبت، 02 مايو 2026 - 11:34
كتب : FilGoal
وصف البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم السد فوز فريقه بالدوري القطري بثمرة جهود موسم كامل.
وتوج السد بلقب الدوري القطري بعد منافسة شرسة مع الشمال الذي يضم بين صفوفه أكرم توفيق.
وقال فيرمينو في تصريحات صحفية: " الفوز بالدوري هو ثمرة جهود موسم كامل قدم فيه الفريق مستوى عال".
وأضاف "سعداء بالفوز والتتويج والوصول إلى بطولة الدوري رقم 19 في تاريخ نادي السد. مشوار الفريق خلال الموسم الحالي كان فيه إصرار ورغبة لتحقيق اللقب".
وأتم تصريحاته "المنافسة كانت قوية، ولكن السد دائما يثبت قدرته، ونأمل أن تتواصل إنجازات الفريق خلال المرحلة القادمة".
يذكر أن السد نجح أيضا في التأهل لنصف نهائي كأس أمير قطر بعد الفوز على الشمال 6-4.
ويخوض فيرمينو نجم ليفربول السابق موسمه الأول مع السد قادما من أهلي جدة السعودي.
