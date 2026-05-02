النحاس: لدينا مباراة صعبة أمام الأهلي.. وكأس الرابطة الأهم بالنسبة لنا

السبت، 02 مايو 2026 - 11:14

كتب : FilGoal

شدد عماد النحاس مدرب المصري على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب سيراميكا كليوباترا.

وأشعل المصري المنافسة للتأهل إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري.

وقال عماد النحاس عبر قناة مودرن: "حققنا فوزا مهما في مباراة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، وعمر الساعي سجل واحدًا من أفضل الأهداف".

وأضاف "نحاول خلق دوافع لدى اللاعبين لإنهاء الموسم بشكل جيد وبأفضل صورة ممكنة. يتبقى لنا مباراة مهمة أمام الأهلي، والأرقام متقاربة، ولدينا فرصة وإن كانت صعبة لإنهاء الموسم في المركز الرابع".

وتابع "نركز جيدا على تجهيز اللاعبين لما هو أهم بالنسبة لنا، وهو كأس الرابطة، ونبذل أقصى جهد. الفوز يقود إلى فوز آخر ويمنح اللاعبين ثقة، خاصة أن حالتهم النفسية لم تكن في أفضل حال بعد الخروج من الكونفدرالية، والخسارة أمام الزمالك، ورحيل الجهاز الفني السابق الكفء بقيادة نبيل الكوكي".

وأجاب "ضم عمر الساعي نهائيا؟ لا أعلم حتى الآن ما إذا كنت سأستمر أم لا، خاصة أن عقدي ينتهي بنهاية الموسم".

وأتم تصريحاته "أعتقد أنه مع انتهاء إعارة عمر الساعي، فإن الأهلي هو من سيحسم هذا الأمر. الساعي لاعب مهم، وإذا لم يتمسك به الأهلي، فسيكون هناك تفاوض لضمه، وذلك في حال استمراري".

وسجل عمر الساعي هدف الفريق البورسعيدي الوحيد.

وقلص المصري الفارق بينه وبين سيراميكا كليوباترا إلى 3 نقاط مع تبقي مباراة واحدة له، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا مباراتين.

وارتفع رصيد المصري للنقطة 40 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 43 في المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث والمؤهل للكونفدرالية برصيد 47 نقطة ويتبقى له مباراتين.

