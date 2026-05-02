حرمان جماهيري وغرامات مالية.. عقوبات كبيرة على الجيش الملكي والرجاء

كشفت قناة الرياضية المغربية عن عقوبات مباراة الجيش الملكي والرجاء.

وكان الجيش الملكي قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب مولاي غعبد الله .

وشهدت المباراة حدوث اشتباكات بين جماهير الفريقين بالمدرجات.

وجاءت عقوبات لجنة التأديب كالتالي:

معاقبة فريق الجيش الملكي بحرمانه من الجماهير لمدة 5 مباريات.

معاقبة الرجاء بحرمانه من الحضور الجماهيري لمدة 3 مباريات.

منع انتقال جماهير الفريقين لحضور المباريات خارج ملعبهما حتى نهاية الموسم.

منع الجيش الملكي من خوض مباريات في ملعب الأمير مولاي عبد الله.

تغريم كل فريق 200 ألف درهم لسوء السلوك من الجماهير.

الفوز رفع رصيد الجيش الملكي للنقطة 35 في المركز الثاني ليتفوق على الرجاء صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

بينما يصتدر المغرب الفاسي الدوري حاليا برصيد 37 نقطة.