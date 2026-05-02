مواعيد مباريات السبت 2 مايو - أرسنال ضد فولام.. وبرشلونة يواجه أوساسونا

السبت، 02 مايو 2026 - 10:27

كتب : FilGoal

جيوكيريس - أرسنال

تستكمل اليوم مباريات الجولة من الدوريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 2 مايو والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

برينتفورد × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.

ولفرهامبتون × سندرلاند.. 5:0 مساء - بي إن سبورتس.

بورنموث × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.

نيوكاسل × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.

أرسنال × فولام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

فياريال × ليفانتي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

فالنسيا × أتلتيكو مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ديبورتيفو ألافيس × أتلتيك بلباو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوساسونا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × تورينو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

كومو × نابولي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

أتالانتا × جنوى.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

نانت × أولمبيك مارسيليا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

باريس سان جيرمان × لوريان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ميتز × موناكو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نيس × لانس.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فيردر بريمن × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بايرن ميونيخ × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

يونيون برلين × كولن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × لايبزج.. 8:30 مساء - إم بي سي أكشن.

الدوري السعودي

الحزم × الهلال.. 9:00 مساء - ثمانية.

