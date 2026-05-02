مواعيد مباريات السبت 2 مايو - أرسنال ضد فولام.. وبرشلونة يواجه أوساسونا
السبت، 02 مايو 2026 - 10:27
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة من الدوريات الأوروبية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 2 مايو والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
برينتفورد × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.
ولفرهامبتون × سندرلاند.. 5:0 مساء - بي إن سبورتس.
بورنموث × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.
نيوكاسل × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس.
أرسنال × فولام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
فياريال × ليفانتي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
فالنسيا × أتلتيكو مدريد.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
ديبورتيفو ألافيس × أتلتيك بلباو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
أوساسونا × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
أودينيزي × تورينو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
كومو × نابولي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
أتالانتا × جنوى.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
نانت × أولمبيك مارسيليا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
باريس سان جيرمان × لوريان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
ميتز × موناكو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
نيس × لانس.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
فيردر بريمن × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بايرن ميونيخ × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هوفنهايم × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
يونيون برلين × كولن.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
باير ليفركوزن × لايبزج.. 8:30 مساء - إم بي سي أكشن.
الدوري السعودي
الحزم × الهلال.. 9:00 مساء - ثمانية.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا