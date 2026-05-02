كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا
السبت، 02 مايو 2026 - 01:56
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالفوز على بتروجت بنتيجة 3 أشواط دون مقابل في لقاء مصري خالص.
وتستضيف رواندا البطولة حتى 2 مايو المقبل.
وجاءت نتائج الأشواط: 25-20 و25-15 و25-16.
وسيلتقي الأهلي مع البوليس الرواندي في المباراة النهائية.
ويقود الأمريكي جوردون مايفورث قائمة الأهلي في منصب المدير الفني، فيما يقود ميدو مصيلحي فريق بتروجت في البطولة فنيا.
وتصدر فريق الأهلي مجموعته بالعلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة، بينما جاء بتروجت ثانيا في مجموعته.
ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.
وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.
ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.
