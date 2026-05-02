جرح قطعي.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك

كشف النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الفريق التي تعرض لها أمام الزمالك.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي، إن إصابة محمود تريزيجيه، لاعب الفريق، عبارة عن جرح قطعي أعلى الركبة اليسرى استلزم 5 غرز، موضحًا أن حالته مطمئنة.

سجل ثلاثية الأهلي: أشرف بنشرقي (2) وحسين الشحات.

وتفوق الأهلي على الزمالك هذا الموسم في 3 مناسبات، في الدور الأول من الدوري 2-1 وفي السوبر المصري 2-0 وفي المرحلة النهائية من المسابقة.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.