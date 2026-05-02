صراع اللقب يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الخامسة

السبت، 02 مايو 2026 - 00:30

كتب : محمود حمدي

درع الدوري المصري

اشتعل الصراع على صدارة الترتيب بعد 5 جولات من مجموعة تحديد البطل بالدوري قبل جولتين من النهاية.

وانتصر بيراميدز على إنبي بنتيجة 3-2 وخسر الزمالك من الأهلي بنتيجة 3-0 في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية ليعود الصراع الثلاثي من جديد على اللقب.

وفاز المصري على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، فيما كان سموحة راحة هذه الجولة "باي".

أخبار متعلقة:
ويلتقي في الجولة المقبلة سموحة أمام الزمالك، والأهلي أمام إنبي، فيما يواجه بيراميدز منافسه سيراميكا.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

فيما يتأهل صاحب المركز الثالث إلى بطولة الكونفدرالية، بجانب بطل الكأس.

ويقام الدوري هذا الموسم بمشاركة 21 فريقا، ليقام بنظام دور واحد، ويتأهل أول 7 فرق لمجموعة البطولة للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة قاريا، فيما تخوض الفرق من المراكز الثامن حتى الـ 21 للمنافسة في مجموعة الهروب من الهبوط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 5

1 الزمالك: 50 نقطة من 24 مباراة

2 بيراميدز: 50 نقطة من 24 مباراة

3 الأهلي: 47 نقطة من 24 مباراة

4 سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة من 24 مباراة

5 المصري: 40 نقطة من 25 نقطة

6 إنبي: 36 نقطة من 25 نقطة

7 سموحة: 31 نقطة من 24 نقطة

المباريات المتبقية لكل فريق

1) الزمالك: سموحة – سيراميكا كليوباترا

2) بيراميدز: سيراميكا كليوباترا – سموحة

3) الأهلي: إنبي – المصري

الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/528318/صراع-اللقب-يشتعل-جدول-ترتيب-الدوري-المصري-بعد-الجولة-الخامسة