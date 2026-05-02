أول قرار من معتمد جمال عقب الخسارة أمام الأهلي

السبت، 02 مايو 2026 - 00:00

كتب : إبراهيم رمضان

معتمد جمال - الزمالك ضد الأهلي

اتخذ الجهاز الفني للزمالك قرارا عقب الخسارة من الأهلي.

وانتصر الأهلي على الزمالك في قمة الجولة 5 من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق انتظام الفريق في معسكر مغلق يوم الأحد المقبل استعدادا لمباراة سموحة، لتوفير الهدوء والتركيز للاعبين في ظل أهمية المباراة في مشوار التتويج بلقب الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة خصمه سموحة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري على ملعب برج العرب.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بالمباراتين المتبقتين أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا بالترتيب من أجل حسم لقب الدوري بغض النظر عن نتائج بيراميدز والأهلي.

وتفوق الأهلي على الزمالك هذا الموسم في 3 مناسبات، في الدور الأول من الدوري 2-1 وفي السوبر المصري 2-0 وفي المرحلة النهائية من المسابقة.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.

