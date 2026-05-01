كأس أمير قطر - حمدي فتحي يقود الوكرة لربع النهائي.. وصناعة أكرم لا تكفي الشمال
الجمعة، 01 مايو 2026 - 23:49
كتب : FilGoal
ودع نادي الشمال الذي يضم أكرم توفيق بين صفوفه ربع نهائي كأس أمير قطر بالخسارة أمام السد.
فيما قاد حمدي فتحي نادي الوكرة للتأهل إلى نصف النهائي بالفوز على الريان 3-0.
السد يتقدم 6-4 على الشمال عن طريق دينيلسون في الدقيقة 90+8#الشمال_السد || #كأس_الأمير #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/J1y4V6601W— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 1, 2026
وفاز السد على الشمال 6-4 في ربع نهائي كاس أمير قطر.
وصنع أكرم توفيق الهدف الأول لنادي الشمال الذي سجله الفلسطيني تامر صيام.
وسجل أهداف السد كل من: حسن الهيدوس من ركلة جزاء في الدقيقة (10) والبرازيلي كلاودينيو في الدقيقة (13) والإسباني رافا موخيكا ثلاثة أهداف في الدقائق (23 و 25 و 57)، والهولندي ديليرسون في الدقية (90+7).
فيما سجل للشمال كل من: الفلسطيني تامر صيام في الدقيقة (45+4 ) والجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة (60) والكولومبي جيسون موريو في الدقيقة (75) ومحمد عمر في الدقيقة (90).
وضرب السد، أكثر المتوجين بالكأس بـ 19 لقبا، موعدا في الدور قبل النهائي مع الدحيل الذي تجاوز بدوره العربي برباعية نظيفة.
في المقابل سيلعب الوكرة ضد الغرافة ضمن منافسات نصف النهائي الأخر.