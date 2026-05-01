مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك

شدد مصدر من الأهلي على عدم صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق رغم الفوز على الزمالك في قمة الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لن يتم صرف مكافآت استثنائية للاعبي الأهلي رغم الفوز في القمة".

وأضاف "سيتم صرف المكافآت فقط في حالة الفوز بلقب الدوري والتأهل لدوري أبطال إفريقيا".

سجل ثلاثية الأهلي: أشرف بنشرقي (2) وحسين الشحات.

وتفوق الأهلي على الزمالك هذا الموسم في 3 مناسبات، في الدور الأول من الدوري 2-1 وفي السوبر المصري 2-0 وفي المرحلة النهائية من المسابقة.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.