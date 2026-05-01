ربيعة يهدر.. العين يخسر لقب كأس الرابطة الإماراتية بركلات الترجيح أمام الوحدة

حقق الوحدة كأس الرابطة الإماراتية بعد التغلب على العين الإماراتي بركلات الترجيح.

وشارك رامي ربيعة لاعب العين في المباراة بشكل كامل، وأهدر ركلة جزاء.

وحقق الوحدة الكأس للمرة الرابعة في تاريخ الفريق.

وأهدر سفيان رحيمي فرصة خطيرة في بداية المباراة بتسديدة على يمين حارس الوحدة تصدى لها في الدقيقة 9.

وسدد فاكوندو كروسيزكي لاعب الوحدة كرة صاروخية تصدى لها حارس العين.

وأهدر كودجو لابا فرصة خطيرة بعد تمريرة من رحيمي تصدى لها حارس الوحدة قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وقبل نهاية المباراة أهدر ماتياس بالاسيوس مهاجم العين كرة خطيرة مرت بجانب المرمى، لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وانتهت ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعدما سجل عمر خربين ركلة الجزاء الحاسمة، ليحتفل الوحدة ببطولة الكأس الرابعة في تاريخ الفريق الإماراتي.