مؤتمر معتمد جمال: سنحارب للتتويج بالدوري.. والأهلي لم يسيطر على وسط الملعب

الجمعة، 01 مايو 2026 - 22:55

كتب : إبراهيم رمضان

معتمد جمال - المدير الفني فريق الزمالك

شدد معتمد جمال مدرب الزمالك على أن فريقه سيحارب من أجل التتويج ببطولة الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على الزمالك في قمة الجولة 5 من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة ونتيجة سيئة جدا، الأخطاء كلفتنا الخسارة، ركلة الجزاء التي أهدرناها كانت نقطة التحول بالنسبة لنا".

وأضاف "أكثر ما يحزنني هو رحيل الجماهير وهم حزينين، لكن إن شاء الله سنقاتل من أجل التتويج ببطولة الدوري".

وواصل "كنا جيدين في الشوط الأول ولم أر أن الأهلي سيطر على وسط الملعب بالرغم من التأخر بهدفين".

وتابع "جوان بيزيرا لعب في المباريات السابقة على الجهة اليمنى واليسرى".

وأكد "أي لاعب يهدر ركلة جزاء، لكن حسام عبد المجيد هو رقم واحد في المنفذين".

وأوضح "نتعامل مع كل مباراة على حدة، وهدفنا دائما الفوز، ومن الطبيعي أن يشعر أي فريق بإحباط بعد التأخر بهدفين".

وأكد "الزمالك كان أفضل في أول ربع ساعة من الشوط الأول، لكن واجهنا سوء توفيق".

وأتم "سنعمل على تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين لحصد الـ 6 نقاط والتتويج بالدوري، سنحارب من أجل إسعاد جمهور الزمالك".

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بالمباراتين المتبقتين أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا بالترتيب من أجل حسم لقب الدوري بغض النظر عن نتائج بيراميدز والأهلي.

وتفوق الأهلي على الزمالك هذا الموسم في 3 مناسبات، في الدور الأول من الدوري 2-1 وفي السوبر المصري 2-0 وفي المرحلة النهائية من المسابقة.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.

معتمد جمال الزمالك الأهلي الدوري المصري
