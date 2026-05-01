مؤتمر توروب: أهنئ الشحات وبنشرقي.. وهذا سر انتصارنا على الزمالك

يرى يس توروب مدرب الأهلي أن الانضباط منح الأهلي الانتصار على حساب الزمالك في قمة الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك في قمة الجولة 5 من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعلم قيمة مباراة الأهلي والزمالك، فهي منافسة تمتد لأكثر من 100 عام، وأول مرة شعرت بذلك كانت في السوبر عندما لعبت ضد الزمالك، وقتها أدركت مدى أهمية هذه المباراة للجماهير".

وأضاف "الأهلي كان منضبطا ودافعنا بصورة مميزة، كما كان هجومنا منظما، ونستحق الفوز في هذه المباراة".

وتابع "قبل المباراة، قلت للاعبين: اجعلوا عائلاتكم تفتخر بكم، وقد ظهر ذلك بالفعل في الروح والأداء اللذين قدموهما، وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم الكبير لنا".

وشدد "عانينا من إصابات وإيقافات، واضطررنا لإجراء تغييرات في التشكيل، لكن كل من شارك قدم مستوى جيدا، وأنا سعيد بالجميع".

وواصل "تحدثنا من قبل عن وجود أزمة في مركز المهاجم، وبنشرقي تدرب بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي، ونحن نعلم أنه يستطيع اللعب كجناح أو كمهاجم".

وأكمل "أهنئ بنشرقي على مستواه، وأرى أنه قادر على اللعب كمهاجم ومساعدة الفريق هجوميا، بالإضافة إلى التسجيل".

وأتم تصريحاته "حسين الشحات لعب كمهاجم ثانٍ اليوم، وأهنئه أيضا، فهو يمتلك حسا تهديفيا جيدا ويجيد التصرف أمام المرمى".

سجل ثلاثية الأهلي: أشرف بنشرقي (2) وحسين الشحات.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.