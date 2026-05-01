الأجنبي الرابع.. ديانج يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة

أصبح أليو ديانج رابع لاعب أجنبي يرتدي شارة قيادة الأهلي تاريخيا.

وشارك ديانج كبديل في فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وارتدى ديانج شارة القيادة في الدقائق الأخيرة بعد خروج أحمد رمضان في الدقيقة 87.

وحمل ديانج الشارة في ظل جلوس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء وغياب محمد هاني للإيقاف وياسر إبراهيم للإصابة وخروج تريزيجيه وأحمد رمضان.

وبات الدولي المالي رابع أجنبي يرتدي شارة قيادة الأهلي بعد الفلسطيني مروان كنفاني والسوداني عبد المنعم شطة والتونسي علي معلول.

وسبق أن ارتدى معلول شارة قيادة الأهلي ضد الجونة في موسم 2023-24.

وشارك ديانج في 248 مباراة بقميص الأهلي بجميع المسابقات سجل 8 أهداف وصنع 11.

وتوج مع الأهلي بـ 18 لقبا متنوعا.

ويقترب المالي من الرحيل عن الأهلي في صفقة انتقال حر وتبدو وجهته المقبلة في الصيف المقبل لفالنسيا الإسباني.

