الأجنبي الرابع.. ديانج يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة

الجمعة، 01 مايو 2026 - 22:51

كتب : FilGoal

أصبح أليو ديانج رابع لاعب أجنبي يرتدي شارة قيادة الأهلي تاريخيا.

وشارك ديانج كبديل في فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وارتدى ديانج شارة القيادة في الدقائق الأخيرة بعد خروج أحمد رمضان في الدقيقة 87.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة الأهلي ينتصر على الزمالك بثلاثية ويشعل صراع لقب الدوري في الأنفاس الأخيرة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة سجلا ذهابا وأهدرا إيابا.. حسام عبد المجيد وتريزيجيه يهدران ركلتي جزاء في القمة

وحمل ديانج الشارة في ظل جلوس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء وغياب محمد هاني للإيقاف وياسر إبراهيم للإصابة وخروج تريزيجيه وأحمد رمضان.

وبات الدولي المالي رابع أجنبي يرتدي شارة قيادة الأهلي بعد الفلسطيني مروان كنفاني والسوداني عبد المنعم شطة والتونسي علي معلول.

وسبق أن ارتدى معلول شارة قيادة الأهلي ضد الجونة في موسم 2023-24.

وشارك ديانج في 248 مباراة بقميص الأهلي بجميع المسابقات سجل 8 أهداف وصنع 11.

وتوج مع الأهلي بـ 18 لقبا متنوعا.

ويقترب المالي من الرحيل عن الأهلي في صفقة انتقال حر وتبدو وجهته المقبلة في الصيف المقبل لفالنسيا الإسباني.

الأهلي الدوري المصري أليو ديانح شارة قيادة الأهلي
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك مؤتمر معتمد جمال: سنحارب للتتويج بالدوري.. والأهلي لم يسيطر على وسط الملعب مؤتمر توروب: أهنئ الشحات وبنشرقي.. وهذا سر انتصارنا على الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة الأهلي ينتصر على الزمالك بثلاثية ويشعل صراع لقب الدوري في الأنفاس الأخيرة سجلا ذهابا وأهدرا إيابا.. حسام عبد المجيد وتريزيجيه يهدران ركلتي جزاء في القمة سجل ذهابا وإيابا.. حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي أمام الزمالك
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة يهدر.. العين يخسر لقب كأس الرابطة الإماراتية بركلات الترجيح أمام الوحدة 6 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر معتمد جمال: سنحارب للتتويج بالدوري.. والأهلي لم يسيطر على وسط الملعب 15 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: أهنئ الشحات وبنشرقي.. وهذا سر انتصارنا على الزمالك 15 دقيقة | الدوري المصري
الأجنبي الرابع.. ديانج يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة 19 دقيقة | الدوري المصري
سلة – الأهلي ينتصر على كينجز ويتأهل لنهائيات الدوري الإفريقي 46 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع بروندبي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528308/الأجنبي-الرابع-ديانج-يرتدي-شارة-قيادة-الأهلي-لأول-مرة