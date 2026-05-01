سلة – الأهلي ينتصر على كينجز ويتأهل لنهائيات الدوري الإفريقي

الجمعة، 01 مايو 2026 - 22:23

كتب : FilGoal

زاك لوفتون - فريق الأهلي كرة سلة

انتصر الأهلي على منافسه كينجز الإيفواري بنتيجة 85-65 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإفريقي.

ويستضيف المغرب منافسات المجموعة الثانية التي تضم الأهلي خلال الفترة من 24 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة على التوالي التي ينتصر فيها الأهلي خلال البطولة.

كرة سلة - الأهلي يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويهزم فلايرز بالدوري الإفريقي كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها سلة - الجندي: لعبنا بشكل أفضل أمام داكار.. والمحترفون بدأوا في الانسجام كرة سلة - الأهلي يكشف تفاصيل إصابة دينا عمرو ويارا أسامة

وفاز الأهلي على فيل داكار السنغالي وفلايرز النيجيري قبل التغلب على كينجز.

ويتأهل أول 4 فرق مباشرة من الـ 6 إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب والتي ستقام في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويعد زاك لوفتون لاعب الأهلي هو أكثر من سجل نقاط بـ 32 نقطة.

وجاءت قائمة فريق رجال الأهلي لكرة السلة كالآتي:

سيف سمير - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - أحمد أبو العلا "بيبو" - إبراهيم زهران "بيبو" - مالك ياسر - يوسف الغايش - زاك لوفتون - جوناثان جوردون - كيفن ميرفي - أوساي أوسيفو

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وتضم مجموعة الأهلي كل من الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فيلا دي داكار (السنغال)

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مؤتمر بواقع 15 مباراة لكل مؤتمر، حيث يخوض كل فريق خمس مباريات.

انتهت سلة BAL - كينجز (65)-(85) الأهلي.. الأحمر ينتصر كرة سلة - الأهلي يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويهزم فلايرز بالدوري الإفريقي انتهت كرة سلة - الأهلي (89)-(80) فلايرز.. نهاية المباراة كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها سلة - الجندي: لعبنا بشكل أفضل أمام داكار.. والمحترفون بدأوا في الانسجام كرة سلة - الأهلي يكشف تفاصيل إصابة دينا عمرو ويارا أسامة كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي كرة سلة - الأهلي يحقق فوزه الأول على حساب فالي دي داكار في BAL
برشلونة يعلن حصول رافينيا وبيرنال على التصريح الطبي قبل مواجهة أوساسونا 32 دقيقة | الدوري الإسباني
أربيلوا: التعاقد مع مورينيو؟ المستقبل بالنسبة لي هو غدا فقط 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب اتحاد العاصمة: نستحق الفوز بكأس الجزائر.. ولدينا موعد آخر هام أمام الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
بنفس التوقيت.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة ساعة | الدوري المصري
مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي ساعة | الوطن العربي
ريال مدريد يعلن إصابة كارباخال بكسر في الإصبع ساعة | الدوري الإسباني
الأطباء يرفضون جراحة جالينو.. وأهلي جدة يترقب موقفه 2 ساعة | سعودي في الجول
فيرمينو: الفوز بالدوري مع السد ثمرة مجهود موسم كامل 2 ساعة | الوطن العربي
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
