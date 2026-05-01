سلة – الأهلي ينتصر على كينجز ويتأهل لنهائيات الدوري الإفريقي

انتصر الأهلي على منافسه كينجز الإيفواري بنتيجة 85-65 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإفريقي.

ويستضيف المغرب منافسات المجموعة الثانية التي تضم الأهلي خلال الفترة من 24 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة على التوالي التي ينتصر فيها الأهلي خلال البطولة.

وفاز الأهلي على فيل داكار السنغالي وفلايرز النيجيري قبل التغلب على كينجز.

ويتأهل أول 4 فرق مباشرة من الـ 6 إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب والتي ستقام في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويعد زاك لوفتون لاعب الأهلي هو أكثر من سجل نقاط بـ 32 نقطة.

وجاءت قائمة فريق رجال الأهلي لكرة السلة كالآتي:

سيف سمير - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - أحمد أبو العلا "بيبو" - إبراهيم زهران "بيبو" - مالك ياسر - يوسف الغايش - زاك لوفتون - جوناثان جوردون - كيفن ميرفي - أوساي أوسيفو

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وتضم مجموعة الأهلي كل من الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فيلا دي داكار (السنغال)

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مؤتمر بواقع 15 مباراة لكل مؤتمر، حيث يخوض كل فريق خمس مباريات.