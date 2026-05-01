بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع بروندبي

الجمعة، 01 مايو 2026 - 22:14

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - نورشيلاند ضد بروندبي

تعادل نورشيلاند مع بروندبي بهدف لكل فريق بمشاركة الدولي المصري إبراهيم عادل في الدوري الدنماركي.

وسجل هدف نورشيلاند برينس أموكو جونيور، وسجل هدف بروندبي ماركو ديفكوفيتش.

وشارك إبراهيم عادل من بداية المباراة وغادر في الدقيقة 65.

ورفع نورشيلاند رصيده للنقطة 46 في المركز الثالث، ووصل رصيد بروندبي للنقطة 42 في المركز الخامس.

تلقى ألكساندر ليند بطاقة حمراء في الدقيقة 40 بعد تدخل عنيف.

وسجل برينس أموكو هدف نورشيلاند الأول في الدقيقة 60 صناعة مارك برينك.

وعادل ماركو ديفكوفيتش النتيجة في الثواني الأخيرة بصناعة مايكل لاهدو.

ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويواصل نورشيلاند الحفاظ على المركز الثالث ويبتعد بفارق 3 نقاط عن فيبورج صاحب المركز الرابع بشكل مؤقت.

