الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة منافسه إنبي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

وتعد هذه الجولة هي قبل الأخيرة في بطولة الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك في قمة الجولة 5 من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وتفوق الأهلي على الزمالك هذا الموسم في 3 مناسبات، في الدور الأول من الدوري 2-1 وفي السوبر المصري 2-0 وفي المرحلة النهائية من المسابقة.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.