الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة

الجمعة، 01 مايو 2026 - 22:14

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي ضد الزمالك

يستعد الأهلي لمواجهة منافسه إنبي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

وتعد هذه الجولة هي قبل الأخيرة في بطولة الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك في قمة الجولة 5 من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
وتفوق الأهلي على الزمالك هذا الموسم في 3 مناسبات، في الدور الأول من الدوري 2-1 وفي السوبر المصري 2-0 وفي المرحلة النهائية من المسابقة.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.

الأهلي إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528305/الدوري-المصري-موعد-مباراة-الأهلي-ضد-إنبي-والقناة-الناقلة