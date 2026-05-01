الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة

يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة ضد سموحة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وخسر الزمالك أمام الأهلي 3-0 ضمن الجولة الرابعة وبات في حاجة ماسة للفوز على سموحة، وسيراميكا كليوباترا للفوز بلقب الموسم الحالي من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقاط متساويا مع بيراميدز وبفارق 3 نقاط عن الأهلي.

فيما يحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب المرحلة النهائية برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة

يلعب الزمالك ضد سموحة يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب.

تقام مباراة الزمالك ضد سموحة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتذاع على قناة أون سبورت.