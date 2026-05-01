الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة

الجمعة، 01 مايو 2026 - 22:11

كتب : FilGoal

يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة ضد سموحة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وخسر الزمالك أمام الأهلي 3-0 ضمن الجولة الرابعة وبات في حاجة ماسة للفوز على سموحة، وسيراميكا كليوباترا للفوز بلقب الموسم الحالي من الدوري.

أخبار متعلقة:
الأهلي ينتصر على الزمالك بثلاثية ويشعل صراع لقب الدوري في الأنفاس الأخيرة سجل ذهابا وإيابا.. حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي أمام الزمالك السادسة في القمة.. بنشرقي يسجل ثنائية للأهلي في الزمالك لـ 3 أسباب.. 10 لاعبين يغيبون عن قمة الزمالك والأهلي

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقاط متساويا مع بيراميدز وبفارق 3 نقاط عن الأهلي.

فيما يحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب المرحلة النهائية برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة

يلعب الزمالك ضد سموحة يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب.

تقام مباراة الزمالك ضد سموحة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتذاع على قناة أون سبورت.

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك مؤتمر معتمد جمال: سنحارب للتتويج بالدوري.. والأهلي لم يسيطر على وسط الملعب مؤتمر توروب: أهنئ الشحات وبنشرقي.. وهذا سر انتصارنا على الزمالك الأجنبي الرابع.. ديانج يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة الأهلي ينتصر على الزمالك بثلاثية ويشعل صراع لقب الدوري في الأنفاس الأخيرة سجلا ذهابا وأهدرا إيابا.. حسام عبد المجيد وتريزيجيه يهدران ركلتي جزاء في القمة سجل ذهابا وإيابا.. حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي أمام الزمالك
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة يهدر.. العين يخسر لقب كأس الرابطة الإماراتية بركلات الترجيح أمام الوحدة 4 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر معتمد جمال: سنحارب للتتويج بالدوري.. والأهلي لم يسيطر على وسط الملعب 14 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: أهنئ الشحات وبنشرقي.. وهذا سر انتصارنا على الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
الأجنبي الرابع.. ديانج يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة 17 دقيقة | الدوري المصري
سلة – الأهلي ينتصر على كينجز ويتأهل لنهائيات الدوري الإفريقي 45 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع بروندبي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة 55 دقيقة | الدوري المصري
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
