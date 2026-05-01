سجلا ذهابا وأهدرا إيابا.. حسام عبد المجيد وتريزيجيه يهدران ركلتي جزاء في القمة

أهدر حسام عبد المجيد لاعب الزمالك ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي.

فيما أهدر محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي ركلة جزاء هو الآخر بعدما سجل الثنائي في الدور الأول من المسابقة.

وتصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء سددها حسام عبد المجيد في الدقيقة 55.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد عرقلة هادي رياض لمحود بنتايك داخل منطقة الجزاء لكن عبد المجيد أهدرها.

وكان عبد المجيد قد أهدر ركلة جزاء في مباراة الزمالك ضد إنبي في ختام الدور الأول من الدوري.

حسام عبد المجيد كان قد سجل في شباك الأهلي من ركلة جزاء في الدور الأول بالمباراة التي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

المدافع الشاب سجل 6 أهداف هذا الموسم مع الزمالك خلال 36 مباراة.

في المقابل أهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء سددها وارتطمت بالقائم في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز ولكل منهما 50 نقطة.