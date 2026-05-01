سجلا ذهابا وأهدرا إيابا.. حسام عبد المجيد وتريزيجيه يهدران ركلتي جزاء في القمة

الجمعة، 01 مايو 2026 - 21:35

كتب : محمود حمدي

حسام عبد المجيد - الزمالك ضد الأهلي

أهدر حسام عبد المجيد لاعب الزمالك ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي.

فيما أهدر محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي ركلة جزاء هو الآخر بعدما سجل الثنائي في الدور الأول من المسابقة.

وتصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء سددها حسام عبد المجيد في الدقيقة 55.

أخبار متعلقة:
سجل ذهابا وإيابا.. حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي أمام الزمالك السادسة في القمة.. بنشرقي يسجل ثنائية للأهلي في الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

وحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد عرقلة هادي رياض لمحود بنتايك داخل منطقة الجزاء لكن عبد المجيد أهدرها.

وكان عبد المجيد قد أهدر ركلة جزاء في مباراة الزمالك ضد إنبي في ختام الدور الأول من الدوري.

حسام عبد المجيد كان قد سجل في شباك الأهلي من ركلة جزاء في الدور الأول بالمباراة التي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

المدافع الشاب سجل 6 أهداف هذا الموسم مع الزمالك خلال 36 مباراة.

في المقابل أهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء سددها وارتطمت بالقائم في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز ولكل منهما 50 نقطة.

نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك مؤتمر معتمد جمال: سنحارب للتتويج بالدوري.. والأهلي لم يسيطر على وسط الملعب مؤتمر توروب: أهنئ الشحات وبنشرقي.. وهذا سر انتصارنا على الزمالك الأجنبي الرابع.. ديانج يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة الأهلي ينتصر على الزمالك بثلاثية ويشعل صراع لقب الدوري في الأنفاس الأخيرة سجل ذهابا وإيابا.. حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي أمام الزمالك
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة صرف مكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة يهدر.. العين يخسر لقب كأس الرابطة الإماراتية بركلات الترجيح أمام الوحدة 6 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر معتمد جمال: سنحارب للتتويج بالدوري.. والأهلي لم يسيطر على وسط الملعب 15 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: أهنئ الشحات وبنشرقي.. وهذا سر انتصارنا على الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
الأجنبي الرابع.. ديانج يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة 19 دقيقة | الدوري المصري
سلة – الأهلي ينتصر على كينجز ويتأهل لنهائيات الدوري الإفريقي 47 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع بروندبي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة 56 دقيقة | الدوري المصري
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
