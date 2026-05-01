سجل ذهابا وإيابا.. حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي أمام الزمالك

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك عند الدقيقة 32.

واستغل الشحات تمريرة أشرف بنشرقي ووضع الكرة أعلى من المهدي سليمان بذكاء مسجلا الهدف الثاني.

وكان أشرف بنشرقي قد سجل هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 17 بضربة رأسية متقنة.

حسين الشحات سجل هدفه رقم 6 مع الأهلي أمام الزمالك في القمة رقم 16 له بجميع المسابقات.

الشحات سجل هدفه الرابع ضد الزمالك بقميص الأهلي في مسابقة الدوري.

video:1

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة فيما يأتي الأهلي برصيد 44 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل الزمالك سلبيا مع إنبي بنتيجة 0-0 في الجولة الماضية على استاد القاهرة.

فيما تلقى الأهلي خسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة على ملعب الدفاع الجوي.