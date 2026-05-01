السادسة في القمة.. بنشرقي يسجل ثنائية للأهلي في الزمالك

سجل المغربي أشرف بنشرقي هدفين للنادي الأهلي في شباك الزمالك في المباراة المقامة بينهما.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري.

وسجل بنشرقي هدف الأهلي الأول في مرمى الزمالك عند الدقيقة 18 بضربة رأسية مستغلا عرضية طاهر محمد طاهر.

وأضاف بنشرقي هدفه الثاني والثالث للأهلي في المباراة عند الدقيقة 74.

وسجل بنشرقي رابع أهدافه بقميص الأهلي ضد الزمالك بواقع 3 أهداف في الدوري، وهدف في مسابقة السوبر.

وبشكل عام رفع بنشرقي أهدافه في القمة إلى 6 أهداف.

وجاءت أهداف بنشرقي في الزمالك بقميص الأهلي كالتالي:

في المرحلة الأولى من الدوري المصري 2024-25

في السوبر المصري 2025

في المرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26. (هدفين)

وسبق لبنشرقي أن هز شباك الأهلي مرتين في موسم 2021-22 في الدورين الأول والثاني.

وبات المغربي تاسع لاعب يسجل للقطبين في الدربي بعد عبد الكريم صقر ولبيب محمود ومصطفى كامل طه وجمال عبد الحميد ومحمود المنعم "كهربا" وأحمد حسن وحسام حسن وإمام عاشور.

وبذلك فهو أول لاعب أجنبي يسجل بقميص الفريقين في دربي القاهرة.