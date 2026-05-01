منتخب السعودية يلاقي السنغال استعدادا لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواجهة السنغال وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وسيلاقي الأخضر منتخب السنغال وديا في تمام الساعة السادسة مساء يوم 9 يونيو المقبل، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه المباراة الودية ضمن برنامج إعداد منتخب السعودية للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي يتضمنه كذلك مواجهة منتخب الإكوادور وديا يوم السبت 30 مايو الجاري.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين جورجيوس دونيس مدربا جديدا لمنتخب السعودية خلفا لهيرفي رينارد.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: إسبانيا، وكاب فيردي، وأوروجواي، ولمعرفة باقي المجموعات (طالع التفاصيل).

وسينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو المقبل وتقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر لكأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.