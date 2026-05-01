منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية

الجمعة، 01 مايو 2026 - 19:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر للجمباز

توجت لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي كبار علي المركز الأول و الميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية.

وتقام البطولة في الفترة من 30 أبريل حتي 2 مايوبمشاركة 11 دولة.

ونجح منتخب مصر في حسم منافسات الفردي العام و أداة الكرة وأداة (الطوق + صولجان) في البطولة اإأفريقية للجمباز الإيقاعي.

أخبار متعلقة:
جمباز - بحضور رئيس الاتحاد.. وادي دجلة يحتفي بإنجاز لينا فتحي التاريخي جمباز - بعمر 22 عاما.. حبيبة مرزوق تعلن اعتزالها أولمبياد باريس – جمباز.. صلاح يدعم جنى محمود والأخيرة ترد أولمبياد باريس - جمباز فني.. عمر العربي يحتل المركز الـ 27

وتشارك بطلات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئات في فعاليات منافسات البطولة بفرق (فرد كبار+ جماعي كبار+ فردي ناشئات+ جماعي ناشئات).

منتخب مصر فردي كبار:

-فريدة بهنس

-لينا حليقه

منتخب مصر جماعي كبار:

-ياسمين علي

-مروه عبد اللاه

-جودي عطيه

-رؤي رياض

-مريم البنا

-بتول السيد

منتخب مصر فردي ناشئات:

-سيليا محمد

-فريدة مختار

-مريم ابوالعطا

-لوجين القديم

منتخب مصر جماعي ناشئات:

-عاليا البدري

-حبيبه جنيدي

-خديجه نصيب

-ليلي شبانه

-مريم عباس

-نادية الشواربي.

رياضة نسائية منتخب مصر للجمباز
نرشح لكم
اسكواش - آدم ورقية يحققان لقب تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة العالم كرة يد - الأهلي بطلا لكأس السيدات للمرة الرابعة على التوالي مسار بطلا لدوري السيدات للمرة الثالثة على التوالي كرة سلة - الأهلي يكشف تفاصيل إصابة دينا عمرو ويارا أسامة سلة - الأهلي وسبورتنج يحسمان أولى مباريات نصف نهائي دوري سوبر السيدات كرة طائرة - مجلس إدارة الأهلي يحتفي بالموسم التاريخي لفريق السيدات الدوري المصري سيدات - مسار والأهلي ينتصران ويواصلان المنافسة على اللقب كرة طائرة - سيدات الأهلي يحصدن لقب بطولة إفريقيا للمرة الـ 11 ويتأهلن لمونديال الأندية
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
حوار صلاح - عن الإصابة ومستقبله بعد ليفربول.. وأفضل لقب وسر النجاح 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جرح قطعي.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
صراع اللقب يشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الخامسة 3 ساعة | الدوري المصري
ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 ساعة | الدوري المصري
أول قرار من معتمد جمال عقب الخسارة أمام الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح الدين: أعتذر لجماهير الأهلي.. ونعرف كيف نعود أقوى 3 ساعة | الدوري المصري
كأس أمير قطر - حمدي فتحي يقود الوكرة لربع النهائي.. وصناعة أكرم لا تكفي الشمال 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528297/منتخب-مصر-للجمباز-الإيقاعي-الجماعي-يتوج-بذهبية-البطولة-الإفريقية