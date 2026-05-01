منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية
الجمعة، 01 مايو 2026 - 19:42
كتب : FilGoal
توجت لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي كبار علي المركز الأول و الميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية.
وتقام البطولة في الفترة من 30 أبريل حتي 2 مايوبمشاركة 11 دولة.
ونجح منتخب مصر في حسم منافسات الفردي العام و أداة الكرة وأداة (الطوق + صولجان) في البطولة اإأفريقية للجمباز الإيقاعي.
وتشارك بطلات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئات في فعاليات منافسات البطولة بفرق (فرد كبار+ جماعي كبار+ فردي ناشئات+ جماعي ناشئات).
منتخب مصر فردي كبار:
-فريدة بهنس
-لينا حليقه
منتخب مصر جماعي كبار:
-ياسمين علي
-مروه عبد اللاه
-جودي عطيه
-رؤي رياض
-مريم البنا
-بتول السيد
منتخب مصر فردي ناشئات:
-سيليا محمد
-فريدة مختار
-مريم ابوالعطا
-لوجين القديم
منتخب مصر جماعي ناشئات:
-عاليا البدري
-حبيبه جنيدي
-خديجه نصيب
-ليلي شبانه
-مريم عباس
-نادية الشواربي.