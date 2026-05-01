منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي يتوج بذهبية البطولة الإفريقية

توجت لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي كبار علي المركز الأول و الميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية.

وتقام البطولة في الفترة من 30 أبريل حتي 2 مايوبمشاركة 11 دولة.

ونجح منتخب مصر في حسم منافسات الفردي العام و أداة الكرة وأداة (الطوق + صولجان) في البطولة اإأفريقية للجمباز الإيقاعي.

وتشارك بطلات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئات في فعاليات منافسات البطولة بفرق (فرد كبار+ جماعي كبار+ فردي ناشئات+ جماعي ناشئات).

منتخب مصر فردي كبار:

-فريدة بهنس

-لينا حليقه

منتخب مصر جماعي كبار:

-ياسمين علي

-مروه عبد اللاه

-جودي عطيه

-رؤي رياض

-مريم البنا

-بتول السيد

منتخب مصر فردي ناشئات:

-سيليا محمد

-فريدة مختار

-مريم ابوالعطا

-لوجين القديم

منتخب مصر جماعي ناشئات:

-عاليا البدري

-حبيبه جنيدي

-خديجه نصيب

-ليلي شبانه

-مريم عباس

-نادية الشواربي.