الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

الجمعة، 01 مايو 2026 - 19:33

كتب : FilGoal

يواجه بيراميدز منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

وتعد هذه المباراة هي قبل الأخيرة لبيراميدز قبل أن ينتهي من مبارياته في البطولة.

وحقق بيراميدز الفوز على إنبي بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 50 في المركز الثاني بنفس الرصيد مع الزمالك الذي يواجه الأهلي بعد قليل في الدوري المصري.

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 36 في المركز السادس.

أما سيراميكا كليوباترا، فخسر من منافسه المصري في الجولة ذاتها بهدف دون رد.

وقلص المصري الفارق بينه وبين سيراميكا كليوباترا إلى 3 نقاط مع تبقي مباراة واحدة له، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا مباراتين.

وارتفع رصيد المصري للنقطة 40 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 43 في المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث والمؤهل للكونفدرالية برصيد 44 نقطة ويتبقى له 3 مباريات.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز

تقام المباراة يوم الثلاثاء 5 مايو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.

