الدوري السعودي - نيفيز ينهي مخاوف إنزاجي أمام الحزم

بات البرتغالي روبن نيفيز جاهزا لتعزيز خيارات نادي الهلال خلال مواجهة الحزم المرتقبة.

ويلعب الهلال ضد الحزم مساء السبت ضمن الجولة 31 من مسابقة الدوري.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن نيفيز تعافى من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة ضمك بالجولة 30.

وفاز الهلال على ضمك بهدف دون رد سجله سيرجي سافيتش بضربة رأسية.

ويملك النصر 79 نقطة من 30 مباراة في الصدارة، ويليه الهلال برصيد 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني.

فيما تقلصت حظوظ الأهلي في التتويج إذ ظل ثالثا برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.