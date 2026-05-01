انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في قمة الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في الثامنة مساءً.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد بعد الفوز على إنبي بنتيجة 3-2.

فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

ق 85: شوبير يتصدى ببراعة

ق 80: 4 تغييرات بواقع 2 لكل فريق

ق 74: جوووول الثاااالث.. بنشرقي يسجل بسهولة

ق ق 71: عرضية من كرة ثابتة من السعيد وتصويبة من إسماعيل تعلو العارضة

ق 69: بطاقة صفراء على ياسين مرعي بعد عرقلة بيزيرا

ق 67: تصويبة من تريزيجيه يتصدى لها الدفاع

ق 66: مهدي يتصدى لركلة تريزيجيه

ق 65: ضربة جزاااء جديدة للأهلي

ق 64: الحكم يعود لتقنية الفيديو بداعي وجود ضربة جزاء على محمد شحاتة بلمسة يد

ق 61: مهدي يتصدى لفرصة تريزيجيه ومتابعة من بنشرقي تصل بعيدة عن المرمى

ق 60: ديانج يشارك بدلا من الشحات

ق 59: مهدي يتصدى لتصويبة من ياسين مرعي

ق 57: بطاقة صفراء للونش بعد تدخل قوي على أحمد رمضان

ق 55: شوبير يتصدى لركلة جزاء من حسام عبد المجيد

ق 52: ضربة جزاااء لبنتايك بعد عرقلة هادي رياض

ق 46: تغيير أول للزمالك بمشاركة شيكو بانزا بدلا من ناصر منسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: تصويبة صاروخية من مروان عطية يبعدها مهدي سليمان بقبضة يده

ق 32: جووول الثااااني.. خطأ يستفيد منه بنشرقي ويمرر للشحات الذي يسدد كرة رائعة في الشباك

ق 30: مراوغة وتسديدة تمر أعلى العارضة من عبد الله السعيد

ق 27: عرضية من تريزيجيه وتسديدة بنشرقي على مرتين يبعدها حسام من على خط المرمى

ق 22: ياسين مرعي يشتت في الوقت المناسب بعد استلام خاطئ من الدباغ داخل الـ 18

ق 20: بطاقة صفراء أولى لفتوح بسبب الاعتراض على قرار الحكم

ق 18: جووول أووول.. عرضية من طاهر ورأسية من بنشرقي والهدف الأول

ق 12: مرتدة سريعة وعرضية من بنتايك واستلام من ناصر منسي وتسديدة ضعيفة بعيدة

ق 4: تصويبة أولى في اللقاء عن طريق الدباغ لكن بعيدة عن مرمى شوبير

بداية اللقاء